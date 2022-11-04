روسيا و بوتين
مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة تظهر للنور في روسيا لأول مرة
افتتاح أول مقر رسمي للمجموعة في سان بطرسبرغ الروسية
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افتتحت مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية أول مقر لها في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، الجمعة.
وأعلن يفغيني بريغوجين، الذي أكد أخيرا أنه أسس هذه المجموعة السرية للغاية ونشرها في دول في أميركا اللاتينية وإفريقيا وأوكرانيا، افتتاح المكتب في يوم الوحدة الوطنية، عبر بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لشركته كونكورد.
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وافتتح المبنى المؤلف من طوابق عدة بواجهة زجاجية وعليه لافتة بيضاء كبيرة مكتوب عليها "فاغنر"، الجمعة.
وكان أفراد يرتدون أزياء مموهة يتجوّلون في الممرات الرمادية للمبنى، وداخل قاعة عرض تضم مسيّرات.
وقال بريغوجين في بيانه إن "مهمة مركز فاغنر هي توفير بيئة مريحة لتوليد أفكار جديدة بغية تحسين القدرة الدفاعية لروسيا".
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