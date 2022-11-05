أثينا تحتج رسميا.. احتجاز حاكم منطقة يونانية عدة ساعات في تركيا
وزارة الخارجية اليونانية: "ندين بشكل قاطع الاحتجاز غير المقبول والتعسّفي تماماً، ورفض السلطات التركية في إزمير دخول حاكم مقدونيا الوسطى".
أعلنت أثينا، السبت، أنّها احتجّت رسمياً لدى تركيا بعد "احتجاز" حاكم منطقة يونانية كان يزور البلاد لبضع ساعات.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: "ندين بشكل قاطع الاحتجاز غير المقبول والتعسّفي تماماً، ورفض السلطات التركية في إزمير دخول حاكم مقدونيا الوسطى".
وأضافت: "ننتظر من السلطات التركية المختصّة تقديم تفسيرات فورية، وندعوها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".
وكان حاكم مقدونيا الوسطى أبوستولوس تزيتزيكوستاس، متوجّهاً إلى إزمير لحضور اجتماع الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية.
وأشارت المعلومات المتوافرة في أثينا إلى أنه منع من الدخول إلى الأراضي التركية عند وصوله إلى ميناء تلك المدينة، وانتظر في مكتب لمدة ست ساعات.
وتخوض اليونان وتركيا حرباً كلامية منذ أشهر، تتفاقم بسبب خلافاتهما الإقليمية ومسألة الهجرة واستغلال موارد الغاز في شرق البحر المتوسط.
كذلك، تفاقم الخلاف بسبب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولين كبار آخرين شكّكوا في المعاهدات التي تحدّد الأراضي اليونانية في بحر إيجه.
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