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دميترو كوليبا (أرشيفية من فرانس برس)
وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا
روسيا و أوكرانيا

خارجية أوكرانيا: تفجير محطة كاخوفكا الكهرومائية قد يسبب كارثة إنسانية

وزارة خارجية أوكرانيا: روسيا تقوم بإجراءات نقل قسري لسكان منطقتي خيرسون وزابوريجيا

دبي _ قناة العربية
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قال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، اليوم السبت، إن هناك تقارير تشير إلى زرع روسيا ألغاما في محطة كاخوفكا الكهرومائية، لافتا إلى أن تفجير المحطة قد يسبب كارثة إنسانية، كما أكد أن روسيا تقوم بإجراءات نقل قسري لسكان منطقتي خيرسون وزابوريجيا.

ودانت وزارة خارجية أوكرانيا بشدة قيام روسيا بعمليات ترحيل مواطنين أوكرانيين يعيشون في الأراضي المحتلة مؤقتًا كما وصفت، في منطقتي خيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا.

وأكدت خارجية أوكرانيا عن إجراءات النقل القسري الجماعي لسكان منطقة خيرسون الواقعة على الضفة اليسرى، ولا سيما مقاطعتي سكادوفسك وكاخوفكا، إلى أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا أو الاتحاد الروسي.

كما تنفذ روسيا عمليات ترحيل مماثلة، حسب المصدر في مناطق زابوريجيا ولوهانسك ودونيتسك وكذلك في شبه جزيرة القرم.

وأوضح المسؤول الروسي قائلا إنه على خلفية عمليات الترحيل يتم تداول تقارير مقلقة أيضًا حول قيام القوات الروسية بتلغيم محطة كاخوفكا الكهرومائية والتي قد يتسبب تفجيرها في كارثة إنسانية من صنع الإنسان واسعة النطاق.

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وأردف يقول إن مثل هذه الأعمال التي تقوم بها روسيا تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، فوفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لا يجوز لدولة الاحتلال تنفيذ عمليات نقل أو ترحيل قسري فردي أو جماعي للأشخاص المحميين. على حد قوله.

وذكر أن ترحيل سكان الجنوب المحتل مؤقتًا يترافق مع "نهب المحتلين الروس للمؤسسات الصناعية والبنية التحتية والثقافية والتعليمية والطبية فضلاً عن المنازل والشقق الخاصة".

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