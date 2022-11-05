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Zeid Raad Al Hussein, left, Mary Robinson, second from right, and Ernesto Zedillo, right, listen as former United Nations Secretary-General Ban Ki-moon speaks during an interview with The Associated Press, Friday, Nov. 4, 2022, in New York. (AP Photo/Mary Altaffer)
الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون

قادة عالميون: الأمم المتحدة بحاجة لأن تكون أكثر قوة ووحدة

الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون: "إننا نعيش في عالم حيث التعددية في أزمة.. والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق الأمم المتحدة"

العربية.نت
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قال قادة عالميون سابقون، من "مجلس الحكماء" الذي أسسه نيلسون مانديلا، إن الأمم المتحدة بحاجة إلى أن تكون أكثر قوة ووحدة، إذا أرادت أن تظل لاعباً مركزياً في معالجة الأزمات المتصاعدة المتعددة في العالم.

وصرح القادة، في حديث أمس الجمعة مع وكالة أسوشييتد برس"، أن أقوى جهاز في الأمم المتحدة، وهو مجلس الأمن، يحتاج إلى معالجة التأثير المعطل لحق النقض "الفيتو"، وأن الأمين العام للمنظمة العالمية المكونة من 193 عضواً يتعين عليه التحدث علناً عن انتهاكات القانون الدولي.

مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)

وتأسست الأمم المتحدة على أنقاض الحرب العالمية الثانية، حتى تتمكن البلدان من العمل معاً لمنع الحروب المستقبلية، وحل التحديات العالمية الأخرى، لكنها تواجه الآن عالماً يتزايد فيه الاستقطاب.

وفشل مجلس الأمن في تبني قرار ملزم قانوناً بشأن العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي بسبب حق النقض الروسي، مما سلط الضوء على الانقسامات العالمية المتزايدة ومستقبل الأمم المتحدة والدعوات لإصلاح هذه المؤسسة الدولية.

وكشف الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، نائب رئيس "مجموعة الحكماء"، أنه قال لسفراء مجلس الأمن على مأدبة فطور خاصة قبل اجتماع وكالة "أسوشييتد برس": "إننا نعيش في عالم حيث التعددية في أزمة.. والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق الأمم المتحدة".

أعضاء من "مجلس الحكماء"
أعضاء من "مجلس الحكماء"
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وتقوم الأمم المتحدة على أساس تعددية الأطراف. وفي هذا السياق أشار بان كي مون بشكل خاص إلى مجلس الأمن، المكلف بضمان السلام والأمن الدوليين، لكنه فشل في اتخاذ إجراء بشأن الحرب في أوكرانيا والتحديات العالمية الأخرى، التي قسمت الأعضاء الذين يتمتعون بحق النقض (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا).

وقال بان كي مون: "بدون وحدة مجلس الأمن، لا يمكن أن يحدث شيء. لقد حثثت بشدة أعضاء مجلس الأمن هذا الصباح على أن يفكروا بجدية شديدة في كيفية الحفاظ على مصداقيتهم ومكانتهم".

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