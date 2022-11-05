اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مقديشو انفجار
أرشيفية
الصومال

قتلى وجرحى في تفجير انتحاري عند بوابة معسكر للجيش في مقديشو

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الجيش قتل أكثر من 100 من عناصر حركة الشباب في منطقتي غرس مغن وعيل هريري التابعتين لمحافظة هيران وسط البلاد

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن التلفزيون الصومالي، اليوم السبت، عن وقوع ضحايا مدنيين جراء تفجير انتحاري عند بوابة معسكر للجيش في مقديشو.

وتتحدث وسائل إعلام محلية عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح في هجوم شنه انتحاري يرتدي سترة ناسفة على معسكر للجيش في مديرية "ودجر" بالعاصمة مقديشو.

وأضافت مصادر أن المهاجم استهدف مجموعة من الشبان عند مدخل المعسكر الذي يتم فيه تدريب المجندين، وكان الشبان يريدون الانضمام إلى الجيش الصومالي.

وكانت العاصمة مقديشو شهدت في 29 من شهر أكتوبر الماضي هجوما بسيارتين مفخختين تسبب في مصرع أكثر 100 شخص وإصابة المئات بجروح.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الجمعة، أن الجيش قتل أكثر من 100 من عناصر حركة الشباب في منطقتي غرس مغن وعيل هريري التابعتين لمحافظة هيران وسط البلاد.

وأضاف المتحدث عبد الله عانود أن العملية جرت بالتعاون مع "المقاومة الشعبية".

الأمن الصومالي ينهي هجوم حركة الشباب على فندق في مقديشو العرب والعالم إرهاب الأمن الصومالي ينهي هجوم حركة الشباب على فندق في مقديشو
تفاصيل جديدة حول هجوم "حركة الشباب" المتطرفة على فندق في مقديشو فيديو العربية تفاصيل جديدة حول هجوم "حركة الشباب" المتطرفة على فندق في مقديشو

وكان التلفزيون الصومالي قد نقل أمس عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الجيش قتل عشرات من مسلحي حركة الشباب في إقليم هيران بدعم من غارة جوية أميركية.

انفجار قنبلة

يأتي هذا غداة مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق أصاب سيارة تقل طلاباً في منطقة دينيلي في مقديشو.

وقال المتحدث باسم الشرطة صادق دوديش، إن من بين المصابين أشخاصا يسافرون مع الطلاب وآخرون كانوا من المارة، مضيفاً أن الطلاب القتلى كانوا عائدين إلى منازلهم من المدرسة يوم الخميس.

وأعلنت الجماعة المتطرفة مسؤوليتها عن انفجار سيارتين مفخختين يوم السبت الماضي أودى بحياة أكثر من 100 شخص عند تقاطع مزدحم بالعاصمة. وقالت حركة الشباب إنها استهدفت وزارة التربية والتعليم.

ويأتي التفجير في وقت تواصل فيه القوات الحكومية بالتعاون مع ميليشيات قبلية عمليات عسكرية ضد حركة الشباب قتلت خلالها عشرات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتفاضة مهسا أميني تخترق حاجز الخوف من النظام الإيراني انتفاضة مهسا أميني تخترق حاجز الخوف من النظام الإيراني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط