قتلى وجرحى في تفجير انتحاري عند بوابة معسكر للجيش في مقديشو

أعلن التلفزيون الصومالي، اليوم السبت، عن وقوع ضحايا مدنيين جراء تفجير انتحاري عند بوابة معسكر للجيش في مقديشو.

وتتحدث وسائل إعلام محلية عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح في هجوم شنه انتحاري يرتدي سترة ناسفة على معسكر للجيش في مديرية "ودجر" بالعاصمة مقديشو.

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وأضافت مصادر أن المهاجم استهدف مجموعة من الشبان عند مدخل المعسكر الذي يتم فيه تدريب المجندين، وكان الشبان يريدون الانضمام إلى الجيش الصومالي.

وكانت العاصمة مقديشو شهدت في 29 من شهر أكتوبر الماضي هجوما بسيارتين مفخختين تسبب في مصرع أكثر 100 شخص وإصابة المئات بجروح.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الجمعة، أن الجيش قتل أكثر من 100 من عناصر حركة الشباب في منطقتي غرس مغن وعيل هريري التابعتين لمحافظة هيران وسط البلاد.

وأضاف المتحدث عبد الله عانود أن العملية جرت بالتعاون مع "المقاومة الشعبية".

وكان التلفزيون الصومالي قد نقل أمس عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الجيش قتل عشرات من مسلحي حركة الشباب في إقليم هيران بدعم من غارة جوية أميركية.

انفجار قنبلة

يأتي هذا غداة مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق أصاب سيارة تقل طلاباً في منطقة دينيلي في مقديشو.

وقال المتحدث باسم الشرطة صادق دوديش، إن من بين المصابين أشخاصا يسافرون مع الطلاب وآخرون كانوا من المارة، مضيفاً أن الطلاب القتلى كانوا عائدين إلى منازلهم من المدرسة يوم الخميس.

وأعلنت الجماعة المتطرفة مسؤوليتها عن انفجار سيارتين مفخختين يوم السبت الماضي أودى بحياة أكثر من 100 شخص عند تقاطع مزدحم بالعاصمة. وقالت حركة الشباب إنها استهدفت وزارة التربية والتعليم.

ويأتي التفجير في وقت تواصل فيه القوات الحكومية بالتعاون مع ميليشيات قبلية عمليات عسكرية ضد حركة الشباب قتلت خلالها عشرات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.