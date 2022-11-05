منذ سنوات.. رصد أول حركة على سكك حديد تربط كوريا الشمالية بروسيا

في أول حركة مرورية لوحظت على الطريق منذ عدة سنوات، كشفت صور التُقطت بالأقمار الصناعية قطاراً من كوريا الشمالية يعبر إلى روسيا، أمس الجمعة.

وكشف موقع "38 نورث" الإلكتروني، أن الحركة شوهدت على الرابط البري الوحيد بين البلدين بعد ظهر الجمعة. وكانت كوريا الشمالية قد أغلقت الرابط البري مع روسيا في فبراير (شباط) 2020 بسبب الوباء.

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وذكر الموقع الذي يراقب أنشطة كوريا الشمالية، ومقره أميركا، أنه لم يكن من الممكن تحديد الغرض من القطار من الصور. وأضاف أن كوريا الشمالية وروسيا اتفقتا في سبتمبر (أيلول) على استئناف حركة السكك الحديدية.

يأتي ذلك بعد أيام من اتهام الولايات المتحدة لكوريا الشمالية بتزويد روسيا سراً بقذائف مدفعية لاستخدامها في حرب أوكرانيا، على الرغم من النفي السابق لخططها للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن كوريا الشمالية ترسل شحنات عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في محاولة لإخفائها. في حين أن هذا هو أول قطار يتم مشاهدته على صور الأقمار الصناعية وهو يسافر بين كوريا الشمالية وروسيا، إلا أن هذا لا يعني أنه القطار الوحيد الذي عبر في الأشهر الأخيرة، بحسب الموقع.

ويضيف: "على سبيل المثال، يبدو أن قطارًا قام بنفس الرحلة في وقت سابق من هذا الأسبوع". أفادت وكالة الجمارك الروسية أنه تم نقل 30 حصانًا بالسكك الحديدية من روسيا إلى كوريا الشمالية، لكن هذه الشحنة لم يتم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية.

يأتي استئناف حركة المرور عبر الحدود بعد أن اتفق البلدان في سبتمبر على استئناف حركة السكك الحديدية بعد ما يقرب من ثلاث سنوات.

وفي سبتمبر، في بيان مباشر غير معتاد، نفت كوريا الشمالية بيعها أسلحة لروسيا.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر، في أحدث عملية إطلاق صواريخ ضمن عدد قياسي من عمليات الإطلاق نفّذتها بيونغ يانغ هذا الأسبوع.

ويحظر مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة على كوريا الشمالية إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية، وقام بتشديد العقوبات على بيونغ يانغ على مر السنين، في محاولة لقطع التمويل عن تلك البرامج.