كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر، في أحدث عملية إطلاق صواريخ ضمن عدد قياسي من عمليات الإطلاق نفّذتها بيونغ يانغ هذا الأسبوع.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي رصد إطلاق الصواريخ "من تونغريم، في مقاطعة بيونغان الشمالية (غربا)، باتجاه بحر الغرب اليوم نحو الساعة 11,32 صباحًا وحتى الساعة 11,59"، مستخدمةً تسمية أخرى للبحر الأصفر.

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وأضافت أن الصواريخ انطلقت على بعد نحو 130 كيلومترا (80 ميلا) باتجاه البحر الغربي لكوريا الشمالية.

وأطلقت كوريا الشمالية هذا الأسبوع عشرات الصواريخ في البحر، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات أدى إلى تحذيرات بالإخلاء في شمال اليابان، وسيرت طائرات حربية داخل أراضيها.

ووصفت كوريا الشمالية أعمالها العسكرية بأنها رد مناسب على التدريبات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي وصفتها بأنها عرض لـ"هستيريا المواجهة العسكرية" الأميركية.

وأرسلت الولايات المتحدة طائرتين قاذفتين من طراز "بي - بي 1" الأسرع من الصوت يوم السبت فوق كوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة من التدريبات المشتركة، في استعراض للقوة يهدف إلى ترهيب كوريا الشمالية بشأن نشاطها التجريبي المكثف.

وتنظر كوريا الشماليّة إلى المناورات العسكريّة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبيّة على أنّها تدريبات لغزو أراضيها أو إطاحة نظامها.

وأجرت كوريا الشماليّة في أيلول/سبتمبر تعديلات على عقيدتها النوويّة تُتيح لها تنفيذ ضربات وقائيّة في حال بروز تهديد وجودي لنظام كيم يونغ أون.

وتشير العقيدة الجديدة إلى أنّه في حال تعرّض "نظام القيادة والسيطرة" النووي الكوري الشمالي "لخطر هجوم قوّات معادية، فسيتمّ توجيه ضربة نوويّة في شكل تلقائي وفوري".