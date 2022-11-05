"الآلية الثلاثية": بدء الحوار المباشر بين الأطراف السودانية قريباً

تواصل الآلية الثلاثية في السودان عقد لقاءاتها المكثفة مع القوى السياسية والمدنية في إطار جهودها للتوصل إلى تفاهم واسع لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.

وتتطلع الآلية الثلاثية لمحادثات مباشرة بين العسكريين وقوى الحرية في منتصف نوفمبر فيما ذكرت مصادر سودانية أن الآلية الثلاثية تأمل بإنهاء محادثات المكون العسكري وقوى الحرية خلال 14 يوما.

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وقالت الآلية إنها عقدت يوم الخميس لقاءين منفصلين مع جماعة أنصار السنة والتيجاني السيسي. كما عقدت يوم الأربعاء اجتماعات منفصلة مع حزب المؤتمر الشعبي والجبهة الثورية السودانية والحزب الشيوعي السوداني. و التقت مؤخراً بوفد من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة الحسن الميرغني.

وقال أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، في تصريح صحافي، عقب لقاء الآلية الثلاثية إن الآلية أخطرتهم بالبدء في المشاورات الأولية تعقبها ورقة تتضمن ملاحظات كل الأطراف ومن ثم انطلاق الحوار خلال أسابيع.

وقال إن مسودة الإعلان الدستوري التي تقدمت بها اللجنة التسييرية للمحامين تمثل وثيقة وطنية يجب أن تشترك فيها كل الأطراف لإبداء ملاحظاتهم عليها. وأشار لتحفظات الجبهة فيما يتعلق بالمساس باتفاقية جوبا لسلام السودان خاصة فيما يتعلق بقضية هياكل الدولة.