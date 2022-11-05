1100 مهاجر عالقون بعرض البحر وإيطاليا تغلق موانئها أمامهم

تنتظر سفينتا إنقاذ مهاجرين تديرهما منظمتان ألمانيتان تحملان نحو 300 شخص تم إنقاذهم، قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية يوم السبت، إحداهما لديها إذن بإنزال المهاجرين الأكثر ضعفا، بينما طلبت أخرى دخول ميناء آمن، إلا أنها لم تلق ردا، رغم الظروف "الحرجة" على متنها.

حالة الفوضى وعدم اليقين نبعت من قرار اتخذته الحكومة الإيطالية بقيادة اليمين المتطرف في وقت متأخر من الجمعة بإغلاق موانئها أمام سفن الإنقاذ الإنسانية.

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وجرى إنقاذ نحو 1100 مهاجر على متن أربع سفن تديرها منظمات خيرية أوروبية، وهم عالقون الآن في البحر المتوسط​​، بعضهم منذ أسبوعين تقريبا، وسط تدهور الأوضاع على متنها.

وتقف السفينتان رايز اباف وهيومانيتي 1، اللتان تديرهما منظمتان إنسانيتان ألمانيتان، في المياه الإيطالية. حصلت السفينة هيومانيتي 1، التي تحمل 179 مهاجرا، على إذن بإنزال القصر والمحتاجين إلى رعاية طبية. لكن السفينة رايز اباف لم تتلق ردا حتى الآن على طلبها دخول الميناء حاملة 93 شخصا جرى إنقاذهم.

وبحلول الظلام يوم السبت لم تكن منظمة هيومانيتي 1 قد تلقت أي اتصالات مباشرة من السلطات الإيطالية بشأن هبوط باقي ركاب السفينة، بحسب المتحدث واسيل شوسيل.

في تحد لتمييز إيطاليا بين المهاجرين ”الضعفاء” وغيرهم، قالت المنظمة التي تتبعها السفينة إن جميعهم جرى إنقاذهم في البحر، وهو ما يمنحهم جميعا الحق في دخول ميناء آمن، بموجب القانون الدولي.

وقال أبو بكر سوماهورو، النائب الإيطالي الوحيد من أصول أفريقية في الغرفة الأدنى بالبرلمان، إنه سينضم إلى المهاجرين على متن السفينة إن لم تتخذ حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خطوة لمساعدة جميع العالقين وسط مياه البحر.

وصرح وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي يوم الجمعة إنه لن يسمح للسفينة هيومانيتي 1 بدخول المياه الإيطالية إلا لفترة قصيرة تكفي لإنزال القصر والمحتاجين إلى عناية طبية عاجلة.

وصدر هذا التصريح بعدما طالبت ألمانيا وفرنسا إيطاليا بمنح المهاجرين ميناء آمنا، وأشارتا إلى أنهما ستستقبلان بعض المهاجرين، بحيث لا تتحمل إيطاليا العبء بمفردها.

ولم يصدر مثل هذا الإذن للسفن الثلاث الأخرى.

وتصر الحكومة الإيطالية على أن تستقبل الدول التي ترفع السفن التي تديرها الجمعيات الخيرية علمها، المهاجرين.

وفي مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الجمعة، وصف بيانتيدوسي هذه السفن بأنها ”جزر” تخضع لسلطة دولة العلم.

ورحب وزير البنية التحتية، ماتيو سالفيني المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، بتوجه الحكومة، وقال في مقطع مسجل مصور ”لنتوقف عن أن نكون رهائن لمثل هذه المنظمات الأجنبية غير الحكومية، التي تنظم الطرق وحركة المرور والنقل وسياسات الهجرة”، مكررا زعمه بأن وجود سفن الإنقاذ يشجع المهربين.

وترفض المنظمات غير الحكومية هذا التفسير، قائلة إنها ملزمة بموجب قانون البحار بإنقاذ المعرضين للخطر، وإن الدول الساحلية ملزمة بتوفير ميناء آمن.

وقالت ميركا شايفر، من منظمة هيومانيتي اس او اس ”قرار وزير الداخلية الإيطالي مخالف للقانون بلا شك، وقف اللاجئين على الحدود الإيطالية ينتهك اتفاقية جنيف للاجئين والقانون الدولي”.

وانطلق معظم المهاجرين من ليبيا في قوارب غير صالحة للإبحار بحثا عن حياة أفضل في أوروبا، وغالبا ما يواجهون انتهاكات من مهربي البشر طوال الطريق.

ووصل بالفعل آلاف المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية الأسبوع الماضي، بمفردهم في قوارب صيد أو أنقذتهم السلطات الإيطالية. واليوم السبت وصل 147 إلى أوغوستا، من بينهم 59 على متن سفينة النفط زاغارا التي كانت تقل جثتين.

الوضع على متن السفينة رايز اباف بائس للغاية، حيث يتكدس 93 مهاجرا على متن قارب بطول 25 مترا.

وطالب رئيس فريق الإنقاذ على متن السفينة، كليمنس ليدفا، بدخول ميناء آمن في أقرب فرصة، مشيرا إلى سوء الأحوال الجوية والقدرة المحدودة للسفينة الصغيرة.

وقال الجمعة ليلا "هذه ليست أمنية. هذا حق الجميع".