زيلينسكي يبحث مع فون دير لاين توسيع العقوبات على إيران
بحثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد سبل مواجهة ما وصفته المفوضية بالدور "السلبي" الذي لعبته إيران بدعمها لموسكو في حربها على أوكرانيا.
وذكرت المفوضية في بيان أن الجانبين ناقشا أيضاً خلال اتصال هاتفي تشديد العقوبات على روسيا، التي تشن عملية عسكرية في أوكرانيا منذ أواخر فبراير/شباط الماضي.
إلى ذلك، أضاف البيان أن فون دير لاين أبلغت الرئيس الأوكراني بأنها ستقترح هذا الأسبوع حزمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 1.5 مليار يورو شهريا، بإجمالي يصل إلى 18 مليار يورو.
وأشار إلى أن هذه الحزمة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تغطية احتياجات أوكرانيا التمويلية لعام 2023.
مئات المسيّرات الإيرانية
وكان الرئيس الأوكراني قد اتهم طهران أمس بالكذب بشأن إرسالها عدداً محدوداً من الطائرات المسيرة إلى روسيا، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية تسقط 10 على الأقل من هذه الطائرات يوميا.
فيما كشفت كييف أن حوالي 400 طائرة مسيّرة إيرانية استُخدمت بالفعل ضد المدنيين في أوكرانيا، وأن موسكو طلبت حوالي 2000 طائرة إضافية.
من جهتها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إيران تدرب طيارين روس على استخدام المسيرات.
وردا على ذلك فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على ثلاثة جنرالات إيرانيين وشركة أسلحة متهمة بتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
عقوبات أوروبية
في حين كشفت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أمس عن مصادر مطلعة أن ألمانيا وثماني دول في الاتحاد الأوروبي تخطط لتوسيع العقوبات على إيران.
وفي سبتمبر قررت كييف خفض العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير مع طهران بسبب هذه القضية.
إلا أن إيران أقرت وللمرة الأولى أمس السبت بأنها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها شددت على أنها زودت حليفتها بها قبل العملية الروسية في أوكرانيا.
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