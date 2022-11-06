غرقت ببحيرة فيكتوريا.. شاهد تحطّم طائرة تنزانية

أعلنت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية أن طائرة تابعة لشركة "بريسيجن إير" التنزانية قد سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى اقترابها من مطار بوكوبا.

وأضافت في بيان، الأحد، أن الطائرة تحطّمت بعدما فشلت بالهبوط في مطار تنزانيا، حين كانت الرحلة قادمة من مدينة دار السلام.

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كما ذكرت أن 54 شخصا كانوا على متن الطائرة المتحطّمة.

أعمال الإنقاذ بدأت

وانتشرت صور للطائرة المحطمة شبه غارقة في البحيرة، في حين أفاد قائد شرطة مقاطعة كاجيرا، ويليام موامباغال للصحافيين، أن السلطات تمكنت من إنقاذ عدد لا بأس به من الركاب.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway



🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022

وكشف أن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الناجين العالقين.

كما أضاف أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 100 متر، حين واجهت مشكلات وسوء الأحوال الجوية.

ولفت إلى أن الطقس كان ماطرا، ما دفع الطائرة للسقوط في الماء.

إلى ذلك، أكد أن كل شيء بات تحت السيطرة، وأن جهود الإنقاذ مازالت مستمرة.

دعوة للهدوء

يذكر أن الرئيسة التنزانية سامية حسن، كانت دعت إلى الهدوء بينما تتواصل عمليات الإنقاذ.

وكتبت على موقع تويتر: "تلقيت بحزن نبأ حادث طائرة بريسيشن آير.. فلنتحل بالهدوء في هذه اللحظة التي يواصل فيها رجال الإنقاذ مهمتهم بينما ندعو الله أن يساعدنا".