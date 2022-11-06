كييف تحذر: القوات الروسية تقصف دونيتسك على مدار الساعة

فيما لايزال القتال مستمراً بين القوات الروسية والأوكرانية شرق وجنوب أوكرانيا، للشهر التاسع على التوالي، حذرت السلطات الأوكرانية من قصف وحشي عنيف على منطقة دونيتسك.

وقال بافلو كيريلينكو، حاكم المنطقة الواقعة شرقي البلاد، إن "الهجمات الروسية دمرت محطات الطاقة التي تخدم مدينة باخموت وبلدة سوليدار القريبة، بشكل كامل تقريباً."

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على مدار الساعة

كما شدد على أن الهجمات الروسية مستمرة على مدار الساعة، مستهدفة البنى التحتية، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس"، اليوم الأحد.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم في خطابه مساء أمس روسيا بقصف دونيتسك بشكل وحشي.

كما أوضح أن القوات الروسية أطلقت أربعة صواريخ وشنت 19 غارة جوية استهدفت أكثر من 35 قرية في سبع مناطق، من تشيرنيهيف وخاركيف في الشمال الشرقي إلى خيرسون وميكولايف في الجنوب.

يشار إلى أن موسكو كانت ركزت ضرباتها خلال الأسابيع الماضية على البنية التحتية للطاقة في مختلف المناطق الأوكرانية، رداً على الهجوم المضاد الذي أطلقته كييف جنوباً وشرقا، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

كما دفع السلطات الأوكرانية إلى تقنين ساعات الطاقة في مجمل المناطق، محذرة من شتاء عصيب على السكان!

يذكر أن روسيا كانت ضمت إقليم دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى خيرسون وزابوريجيا، أواخر سبتمبر الماضي (2022) إلى أراضيها، في خطوة، أثارت انتقادات دولية واسعة، فيما أكد الغرب عدم اعترافه بهذا الضم.