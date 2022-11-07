بوتين: لدينا نحو 50 ألفاً من جنود التعبئة في الوحدات القتالية

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن نحو 80 ألفاً من الجنود الذين تمت تعبئتهم يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، من بينهم نحو 50 ألف جندي يشاركون في العمليات القتالية بأوكرانيا.

وقال بوتين في اجتماع مع حاكم مقاطعة تفير، إيغور رودنيا، خلال زيارة قام بها إلى المنطقة، الاثنين: "لدينا الآن حوالي 50 ألف جندي في الوحدات القتالية. الباقي لم يشاركوا بعد في الأعمال القتالية"، وفق وسائل إعلام روسية.

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فيما أضاف: "لكن هناك ما يصل إلى 80 ألفاً في المنطقة (منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة). والباقي جميعهم في ميادين التدريب".

318 ألفاً

يشار إلى أن الرئيس الروسي كان أعلن الجمعة الماضي، أن تدفق المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة لروسيا لا يتراجع، وقد وصل عدد الذين تمت تعبئتهم إلى 318 ألف شخص.

وقال: "لدينا بالفعل 318000 (تمت تعبئتهم). لماذا 318000؟ لأن المتطوعين يأتون. عدد المتطوعين لا يتناقص".

كما أوضح أنه من بين هذا العدد، يوجد 49 ألف فرد في الجيش يقومون بمهام قتالية، بينما لا يزال الباقون يشاركون في التدريبات.

يذكر أن قرار التعبئة الجزئية الذي دخل موقع التنفيذ على الفور في 21 سبتمبر الفائت، هو الأول من نوعه منذ أن كان الاتحاد السوفيتي السابق يقاتل ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.