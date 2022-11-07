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التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية - رويترز
التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية - رويترز

بيونغ يانغ: سنرد بشكل حازم على تدريبات أميركا وكوريا الجنوبية

دبي - العربية.نت
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أعلنت بيونغ يانغ الاثنين إنها سترد على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإجراءات عسكرية "مستدامة وحازمة وكاسحة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

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ونقلت الوكالة عن الجيش وصفه للتدريبات الجوية التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأنها استفزاز واضح ومناورات حربية خطيرة، متعهداً بمواصلة الرد بإجراءات عسكرية "حازمة وساحقة".

جاء هذا التحذير وسط سلسلة تجارب صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك أربعة صواريخ بالستية أطلقت السبت، بعد أيام على اختتام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات على الإطلاق للقوات الجوية.

العاصفة اليقظة

ووصفت بيونغ يانغ في وقت سابق التدريبات التي سُمّيت "العاصفة اليقظة" (Vigilant Storm) بأنّها "استفزازيّة وعدائيّة"، مهدّدةً سيول وواشنطن بـ"دفع أكبر ثمن في التاريخ".

وتنظر كوريا الشماليّة إلى المناورات العسكريّة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبيّة على أنّها تدريبات لغزو أراضيها أو إطاحة نظامها.

تهديد وجودي

وأجرت كوريا الشماليّة في أيلول/سبتمبر تعديلات على عقيدتها النوويّة تُتيح لها تنفيذ ضربات وقائيّة في حال بروز تهديد وجودي لنظام كيم يونغ أون.

وتشير العقيدة الجديدة إلى أنّه في حال تعرّض "نظام القيادة والسيطرة" النووي الكوري الشمالي "لخطر هجوم قوّات معادية، فسيتمّ توجيه ضربة نوويّة في شكل تلقائي وفوري".

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