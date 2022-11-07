رفض التعليق على التواصل مع واشنطن.. الكرملين "منفتحون"

رافضاً التعليق على الأنباء التي سرت خلال الساعات الماضية حول تواصل روسيا مع الولايات المتحدة من أجل خفض التصعيد في أوكرانيا، أعلن الكرملين أن بلاده منفتحة دوماً على المفاوضات.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين اليوم الاثنين، أن موسكو لا تزال "منفتحة" على إجراء محادثات مع الجانب الأوكراني.

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كما قال: "لا نعلم إن كانت التقارير عن تواصل سري حقيقية أم لا، بعضها حقيقي لكن التكهنات أكثر".

كييف ترفض

إلا أنه اتهم كييف بالتعنت، قائلاً إنها ترفض التفاوض، بحسب ما نقلت رويترز.

أتت تلك التصريحات بعد أن كشف مسؤولون أميركيون أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان انخرط خلال الأشهر الأخيرة في محادثات سرية مع مساعدين بارزين للرئيس الروسي فلاديمير في محاولة للحد من مخاطر نشوب صراع أوسع، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس.

لكنهم أوضحوا أيضا أن المحادثات لم تكن تهدف إلى التوصل لتسوية بل تجنب مخاطر تصعيد لا تحمد عقباه.

كما أشاروا إلى أن هذا التواصل السري هدف إلى تحذير موسكو من استخدام أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل.

يذكر أن المفاوضات الروسية الأوكرانية كانت توقفت منذ مارس الماضي بعد عدة جولات لم تفض إلا إلى تبادل متواضع للأسرى.

ليتأزم القتال بعدها بشكل عنيف على مختلف الجبهات الأوكرانية، ويتصاعد التوتر بين موسكو والغرب أيضاً، مطيحاً بأي فرصة للعودة إلى طاولة التفاوض.