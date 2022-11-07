روسيا: مقتل أكثر من 300 من الجنود الأوكرانيين في 3 محاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن قواتها قضت على أكثر من 300 جندي أوكراني خلال التصدي للهجمات على ثلاثة محاور أساسية للقتال.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه تم صد كل الهجمات الأوكرانية بنجاح، وبلغت الخسائر أكثر من 110 قتلى على محور نيكولايف-كريفوي روغ (خيرسون)، وما يصل إلى 100 جندي على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك) إضافة إلى نحو 120 قتيلاً و130 جريحا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك).

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كما أعلنت إصابة 7 نقاط قيادة و72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 186 منطقة، مشيرة إلى تدمير مستودعين للصواريخ وأسلحة المدفعية في منطقة زابوروجيا ومنشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية في منطقة ميكولايف.

أيضا أفادت بتدمير محطتي رادار لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الأوكرانية من طراز S-300 ومنصة إطلاق ذاتية الحركة تابعة لمنظومة صواريخ Buk-M1 الأوكرانية المضادة للطائرات.

إجمالا، قالت موسكو إن ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 331 طائرة، و170 مروحية، و2458 طائرة بدون طيار، و387 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6421 دبابة ومدرعة أخرى، و884 راجمة صواريخ، و3562 قطعة من المدفعية لاميدانية ومدافع الهاون و7109 مركبات عسكرية خاصة.