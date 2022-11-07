اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A Swiss flag is pictured on the Federal Palace (Bundeshaus) in Bern, Switzerland. (File photo: Reuters)
علم سويسرا (رويترز)

سويسرا ترفض طلب ألمانيا.. لن نرسل أسلحة لكييف

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

على الرغم من اصطفافها مع الغرب في فرض عقوبات على روسيا، جراء العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، رفضت سويسرا التي تتمسك بالحياد العسكري، اليوم الاثنين، تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح.

سويسرا تقول إنها جمدت أصولاً روسية تقدر بنحو 6 مليارات يورو اقتصاد روسيا و أوكرانيا سويسرا تقول إنها جمدت أصولاً روسية تقدر بنحو 6 مليارات يورو

فقد رفضت طلباً ألمانياً بتزويد كييف بالدبابات والمدفعية، علماً أن الذخيرة التي تستخدمها الدبابات الألمانية تصنع في سويسرا، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

حيادها يثير حفيظة الشركاء

كما أضاف أن برن تتمسك بمبدأ الحياد وعدم تزويد مناطق النزاع بالأسلحة والذخيرة.

وكانت السلطات السويسرية اعترضت في أبريل الماضي على إعادة تصدير ذخيرة مصنعة في معاملها تستخدم في الدبابات المضادة للطائرات من ألمانيا إلى أوكرانيا. كما رفضت طلباً من بولندا للحصول على أسلحة لمساعدة جارتها.

(تعبيرية- iStock)
(تعبيرية- iStock)

إلا أن هذا الموقف السويسري الثابت منذ بداية الصراع لا يزال يثير غضب شركائها في أوروبا، الذين يعتقدون أن تلك "القذائف ستستخدم لحماية المدنيين وسفن تصدير الحبوب من أوكرانيا".

يشار إلى أن برن المحايدة تفرض على الدول الأجنبية التي تشتري أسلحة منها أن تطلب الإذن لإعادة تصديرها.

ومنذ انطلاق الصراع الروسي الأوكراني في 24 فبراير الماضي، أغدقت الدول الأوروبية والولايات المتحدة، السلاح والعتاد على كييف، فيما التزمت سويسرا بسلاح العقوبات، متمسكة بالحياد العسكري الممتد لعقود، والذي جنبها الانخراط في الحربين العالميتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نشطاء البيئة يدمرون لوحات عالمية.. لماذا؟ نشطاء البيئة يدمرون لوحات عالمية.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط