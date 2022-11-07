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FILE - A young couple walks past a Russian soldier guarding an area at the Alley of Glory exploits of the heroes - natives of the Kherson region, who took part in the liberation of the region from the Nazi invaders, in Kherson, Kherson region, south Ukraine, Friday, May 20, 2022, with a replica of the Victory banner marking the 77th anniversary of the end of World War II right in the background. Ukrainian forces pressing an offensive in the south have zeroed in on Kherson, a provincial capital that has been under Russian control since the early days of the invasion. This photo was taken during a trip organized by the Russian Ministry of Defense. (AP Photo, File)
جندي روسي في خيرسون جنوب أوكرانيا (أرشيفية- أسوشييتد برس)
روسيا و أوكرانيا

كييف: الروس يحولون القتال بخيرسون لحرب شوارع

دبي- العربية.نت
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فيما لا يزال الوضع غامضاً في خيرسون جنوب أوكرانيا، وسط تضارب المعلومات بين الجانب الروسي الذي يسيطر على المدينة والأوكراني، اتهم الجيش الأوكراني القوات الروسية بتحويل القتال في بعض مناطق الإقليم إلى حرب شوارع.

سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تحشد لهجوم وشيك العرب والعالم روسيا و أوكرانيا سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تحشد لهجوم وشيك

تعذيب السكان

كما أكد في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تنفذ عمليات تعذيب بحق المواطنين في خيرسون.

إلى ذلك، أعلن أن مدفعياته دمرت إحدى محطات الحرب الإلكترونية الروسية، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

موقع خيرسون على الخريطة (تعبيرية من أيستوك)
موقع خيرسون على الخريطة (تعبيرية من أيستوك)

أتت تلك الاتهامات فيما لا تزال سلطات المدينة الموالية لروسيا تحث السكان على الخروج، معلنة عن وجود وسائل تؤمن إجلاءهم من المنطقة.

كما جاءت بعد أن أعلنت سلطات خيرسون أن القوات الأوكرانية تحشد عسكرياً بالدبابات والمدفعيات من أجل اقتحام المنطقة.

في حين حذرت كييف سابقاً من أن القوات الروسية انسحبت من خيرسون من أجل تنفيذ كمين محكم للقوات الأوكرانية وخداعها عبر عملية الإيهام هذه.

يشار إلى أن خيرسون تعتبر مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيد القوات الروسية منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الماضي.

كما تشكل أحد الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها، وبالتالي فإن سيطرة الأوكران عليها ثانية ستشكل صفعة مؤلمة لموسكو وهيبة جيشها.

من خيرسون جنوب أوكرانيا (أرشيفية- فرانس برس)
من خيرسون جنوب أوكرانيا (أرشيفية- فرانس برس)

موقع مميز

إلى ذلك، يحمل موقعها الجغرافي أهمية خاصة، إذ يقع الإقليم على حدود منطقتي دنيبروبيتروفسك ونيكولاييف، وله حدود برية مع القرم جنوباً، فيما يطل على البحر الأسود في الجنوب الغربي، وفي الجنوب الشرقي على بحر آزوف.

يذكر أن النزاع الروسي الأوكراني دخل شهره التاسع، وسط استمرار للضربات المتبادلة بين الجانبين، وتقدم بطيء نسبياً في الوقت الحالي للقوات الأوكرانية في هجومها المضاد الذي أطلقته الشهر الماضي جنوباً وشرقاً، بعد أن سجلت تقدماً ملحوظاً في السابق على حساب القوات الروسية.

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