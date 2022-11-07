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Spanish NASAMS 2 launcher vehicle during a military parade in Spain
نظام ناسامز
روسيا و أوكرانيا

كييف: تلقينا أول دفعة من صواريخ ناسامز

دبي- العربية.نت
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بالتزامن مع تصاعد القتال بين القوات الأوكرانية والروسية شرقي أوكرانيا، وفي بعض مناطق الجنوب، أعلنت كييف اليوم الاثنين أنها تلقت دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده تسلمت حديثاً من الولايات المتحدة وإسبانيا والنرويج أنظمة دفاع جوي، تهدف إلى صد القصف الروسي الكثيف على البنى التحتية الحيوية.

كما أوضح في تغريدة على حسابه في تويتر أن "أنظمة الدفاع الجوي ناسامز و"أسبيد" وصلت إلى بلاده"

تعزز قدرات الجيش

إلى ذلك، أكد أن تلك الأسلحة ستعزز قدرات الجيش الأوكراني إلى حد كبير وستجعل مجال أوكرانيا الجوي أكثر أماناً. وختم قائلا: "سنواصل إسقاط أهداف العدو التي تهاجمنا.. شكرا لشركائنا".

وكان المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، أكد في سبتمبر الماضي، أن بلاده ستسلم كييف أول نظامين للدفاع الجوي "ناسماس" في غضون الشهرين المقبلين.

نسامس
نسامس

تحمي البيت الأبيض

يشار إلى أن "ناسماس" منظومة صاروخية جوية دفاعية تستخدمها القوات الأميركية لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ووزارة الدفاع ومبنى الكابيتول في واشنطن.

كما تعتبر من أنظمة "أرض جو" المتوسطة المدى، التي يمكنها تدمير الطائرات المعادية المأهولة أو المسيرة عن بعد، وحتى تحييد تهديدات صواريخ كروز.

تأتي تلك الدفعة من الأسلحة اليوم لتضاف إلى المساعدات العسكرية بمليارات الدولارات التي أغدقتها أميركا والعديد من الدول الأوروبية على كييف، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضيها في 24 فبراير الماضي.

فيما حذرت موسكو مراراً من تخطي الخطوط الحمراء، متوعدة برد قاس إذا ما وصلت صواريخ متطورة بعيدة المدى إلى القوات الأوكرانية.

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