فيديو لا يصدق.. 3 قنابل تحط على جندي روسي بخندق

لم يكن يتوقع جندي روسي كان في "استراحة محارب" على ما يبدو، أن درون أوكرانية ستطل من فوقه لتمطره بوابل من القنابل.

فقد أظهر مقطع فيديو لحظات صادمة، لجندي كان يرتاح في خندق حين باغتته طائرة بدون طيار عسكرية بقنابل يدوية.

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3 قنابل متتالية

وخلال الضربة الأولى، أصابت قنبلة ظهره لكنها لم تنفجر، فبدا في اللقطات يتأرجح داخل الخندق.

أما الثانية، فسقطت قرب جبهته حتى التقطتها ورماها بعيداً فانفجرت على مسافة بعيدة.

إلى أن سقطت الثالثة على الأرض بالقرب منه، ليتصاعد الدخان في الهواء.

وبدا الرجل في هذا الحادث الذي وقع على الأرجح في الربيع الماضي، مصاباً، وراقداً على جنبه في التراب في منطقة من دونباس.

طائرة درون أوكرانية تستهدف جندي روسي داخل خندق وترمي عليه قنبلتين فأحس بشي يسقط عليه وأخذ القنابل ورماها ثم انفجرت. pic.twitter.com/zS68Q2Bps5 — إياد الحمود (@Eyaaaad) November 6, 2022

في حين أثارت تلك اللقطات قلق القوات الروسية من الخطر الذي تواجهه على الأراضي الأوكرانية، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

اشتداد المعارك

في حين علقت مصادر روسية على الفيديو معربة عن استغرابها مما أسمته "تباهي" القوات الأوكرانية بإلقاء 3 قنابل يدوية على جندي روسي مصاب.

ورأت أن هذا المشهد أقوى دليل على أن الأوكرانيين يقتلون للتسلية.

يشار إلى أن الفترة الماضية كانت شهدت اشتداداً بوتيرة المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في مختلف المناطق، خصوصا مع وصول دفعات المساعدات الغربية إلى كييف، ووسط تكثيف موسكو لضرباتها للبنى التحتية ومحطات الطاقة الأوكرانية رداً على الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية شرقاً وجنوباً ضد قواتها.