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برنتون تارانت أثناء المحاكمة

اعترافه انتُزع بالإكراه.. منفذ مذبحة مسجدي نيوزيلندا يستأنف على سجنه

حُكم على برينتون تارانت في عام 2020 بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط بتهمة قتل 51 شخصاً ومحاولة قتل 40 آخرين في مسجدين في كرايستشيرش

العربية.نت، رويترز
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قال متحدث قضائي، اليوم الثلاثاء، إن شخصا متعصبا للبيض قتل 51 مصليا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية في مارس 2019 قدم استئنافا على حكم بسجنه مدى الحياة.

وكان ذلك أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا.

وقال كريس أبراهام، المتحدث باسم محكمة الاستئناف لـ"رويترز"، إنه لم يُحدد في هذه المرحلة موعد جلسة لنظر الاستئناف.

وحُكم على برينتون تارانت في عام 2020 بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط بتهمة قتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 آخرين في مسجدين في كرايستشيرش، أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

نيوزيلندا.. الحكم بالسجن المؤبد على منفذ مجزرة المسجدين العرب والعالم نيوزيلندا.. الحكم بالسجن المؤبد على منفذ مجزرة المسجدين
مرتكب مذبحة المسجدين بنيوزيلاندا يطلب تمثيل نفسه بجلسة الحكم العرب والعالم مرتكب مذبحة المسجدين بنيوزيلاندا يطلب تمثيل نفسه بجلسة الحكم

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة في نيوزيلندا على شخص بالسجن مدى الحياة.

وفي نوفمبر 2021، قال توني إليس، محامي تارانت آنذاك، إن موكله يفكر في استئناف الحكم، مضيفا أن إقراره بالذنب انتُزع بالإكراه. وقال إليس في رد عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء لـ"رويترز" إنه لم يعد يمثل تارانت.

واقتحم تارانت، وهو مواطن أسترالي، المسجدين وأطلق النار عشوائيا من سلاح نصف آلي على المسلمين المتجمعين لأداء صلاة الجمعة، وبث عمليات القتل على الهواء مباشرة باستخدام كاميرا مثبتة في رأسه.

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