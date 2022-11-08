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Paramilitary police and special force members escort outside the courthouse as the trial of 486 suspects, including a number of generals and F-16 pilots, accused of leading last year's failed coup attempt and carrying out attacks from an air base in Ankara, is opening in Ankara, Turkey, Tuesday, Aug. 1, 2017. U.S.-based cleric Fethullah Gulen, whom the government blames for the coup, has been named as the main defendant in the case that opens Tuesday and will be tried in absentia. (AP Photo/Burhan Ozbilici)
أشخاص تم توقيفهم في تركيا بعد محاولة الانقلاب في 2016 (أرشيفية)
أردوغان وحزبه

تركيا توقف 27 شخصاً من أنصار غولن.. بينهم ضابطان

التوقيفات تمت في أنقرة وإسطنبول.. ولا يزال البحث جاريا عن سبعة أشخاص آخرين

العربية.نت
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، توقيف 27 شخصاً، بينهم جنود مفصولون عن الخدمة، للاشتباه بعلاقاتهم بفتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن هؤلاء الأشخاص الـ27، بمن فيهم جنرال وضابطان في الجيش، كانوا قد فُصلوا خلال عمليات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل، أوقفوا في أنقرة واسطنبول بينما لا يزال البحث جاريا عن سبعة أشخاص آخرين.

وتستهدف العملية التي جرت في خمس محافظات تركية، المقرّبين والمتعاطفين مع "منظمة فيتو الإرهابية" (الاسم الذي تستخدمه أنقرة للإشارة إلى حركة غولن)، داخل الجيش والقضاء.

وأدت حملة سابقة في أكتوبر الماضي إلى توقيف أكثر من 700 شخص يشتبه في مشاركتهم في الأنشطة التمويلية للحركة.

فتح الله غول
فتح الله غول
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وظل غولن - الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشرين عاماً - حليفاً لأردوغان لفترة طويلة حتى العام 2013 حين نشر تسجيلات صوتية تتهم الحكومة بالفساد، وكان لا يزال أردوغان آنذاك رئيساً للوزراء.

ويعتبر أردوغان أن غولن البالغ من العمر 81 عاماً، المحرض على محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

ومنذ ذلك الحين، أوقفت السلطات التركية أكثر من 300 ألف شخص منهم في صفوف الشرطة والقضاء والجيش والمثقفين والصحافيين.

وتطالب تركيا السويد وفنلندا بتسليمها عناصر من حركة غولن يعيشون على أراضيهما، كشرط لمصادقة البرلمان التركي على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.

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