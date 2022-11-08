"الخبز للأغبياء".. تركيا تعتقل نقيب الأفران بسبب تصريح جدلي

على وقع تصريحاتٍ مصوّرة وُصِفت بالعنصرية خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على شاشة قناةٍ محلّية، اعتقلت السلطات التركية قبل ساعات اليوم الثلاثاء جيهان كوليفار نقيب "أصحاب الأفران" في تركيا. وجاء اعتقاله بعد تعليق عمر تشليك المتحدّث الرسمي باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على تصريحات كوليفار التي وصفها بـ"المهينة" للدولة التركية "ومؤسساتها" وأجهزتها الأمنية.

وكشف مصدر من نقابة أصحاب الأفران، التي يطلق عليها في تركيا اسم "جمعية منتجي الخبز"، لـ"العربية.نت" أن "كوليفار سُجِن استناداً لتشريع جديد أقره البرلمان التركي منتصف شهر أكتوبر الماضي والذي يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين سنة و3 سنوات بسبب نشر أخبارٍ مضللة، إضافة لتهمٍ أخرى وُجِهت له".

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وكان المتحدّث الرسمي باسم الحزب الحاكم قد اعتبر في تغريدةٍ نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" أن تصريحات نقيب الأفران المثيرة للجدل تعد "إهانة للأمة التركية والدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية"، وهي تهم وجهها المدعي العام في اسطنبول لكوليفار الذي قال في برنامجٍ تلفزيوني أمس الاثنين إن "الخبز هو العنصر الأساسي في المجتمعات الغبية"، على حدّ تعبّيره.

وأضاف النقيب في مشاركته التلفزيونية أن "استهلاك كمياتٍ كبيرة من الخبز هو ما ساهم في بقاء المسؤولين في مواقعهم لمدّة 20 عاماً"، في إشارة غير مباشرة منه إلى أن "الغباء" الناجم عن تناول كميات كبيرة من الخبز هو ما أدى لترسيخ الحزب الحاكم. ونتيجة ذلك وجّه المدعي العام تهمة إهانة الدولة ومؤسساتها إليه بما في ذلك "إهانة" البرلمان.

ووجّه مكتب المدعي العام في اسطنبول وفقاً للمادة 301/1 من قانون العقوبات التركي، تهمة "إهانة الأمة التركية والبرلمان والحكومة والسلطة القضائية" لنقيب الأفران على خلفية تصريحاته المتلفزة على شاشة HaberTürk TV التي كرر فيها أكثر من مرة إن "الخبز مادة أساسية للمجتمعات الغبية"، كاشفاً أن استهلاك الخبز في تركيا أعلى بكثير من نسب استهلاكه في بعض الدول الأوروبية.

وكشف مصدر آخر من نقابة أصحاب الأفران لـ"العربية.نت" أن "كوليفار سيبقى رهن الاحتجاز حتى إشعارٍ آخر بناءً على تعليماتٍ من مكتب المدّعي العام في اسطنبول".

وكان نقيب الأفران قد قال أيضاً في مشاركته التلفزيونية إن "استهلاك كمياتٍ كبيرة من الخبز ساهم في بقاء المسؤولين على رأس عملهم طيلة عقدين".

ورد نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" والمتحدث باسم الحزب عمر تشليك على تصريحات نقيب أصحاب الأفران حول "الخبز"، قائلاً إن "كلمات رئيس اتحاد منتجي الخبز جيهان كوليفار تندرج في إطار خطاب الكراهية"، مضيفاً إنها "تهين أمتنا وخبزنا دون غيرنا من الناس".

وكان البرلمان التركي قد أقر منتصف شهر أكتوبر الماضي تشريعاً جديداً لمكافحة "الأخبار المضللة"، حيث يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين عام و3 سنوات كل من يرتكب "جرم" نشر الذعر بين الناس أو نشر أخبار مضللة أو كاذبة تتعارض مع الأمنين الداخلي والخارجي للبلاد أو من شأنها إلحاق الضرر بالنظام العام.