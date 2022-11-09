الناتو: أوكرانيا تحظى بدعم أميركي قوي "من الحزبين"

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تحظى بـ"دعم قوي" من جانب الولايات المتحدة مهما كان الحزب الفائز في انتخابات منتصف الولاية التي أظهرت نتائجها الأولية أن الجمهوريين في موقع جيد للفوز بالغالبية في مجلس النواب.

وقال ستولتنبرغ للصحافة بعد لقائه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في لندن: "من الواضح جداً أن هناك دعماً قوياً من الحزبين في الولايات المتحدة لمواصلة تقديم دعم لأوكرانيا، وهذا الأمر لم يتغيّر".

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يأتي هذا بعدما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأميركيين إلى "الحفاظ على وحدة ثابتة" إلى أن يتم "إرساء السلام مجدداً" في أوكرانيا، في حين جرت انتخابات منتصف الولاية الحاسمة في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر نتائجها على دعم واشنطن لكييف.

وشكر زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو من كييف أمس الرئيس الأميركي جو بايدن "وكلا الحزبين في الكونغرس وكل مواطن أميركي" على الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي الكبير لأوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وكانت واشنطن حليف كييف الرئيسي منذ ثمانية أشهر، وفرضت عقوبات شديدة على موسكو وجزء كبير من الاقتصاد الروسي وزودت الجيش الأوكراني بأنظمة مدفعية دقيقة من طراز هيمارس بين معدات عسكرية أخرى وحتى قدمت معلومات استخباراتية مهمة على الأرض.

ومنتصف مايو، صرف الكونغرس الأميركي 40 مليار دولار لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.