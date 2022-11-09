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إعلام أميركي: أبريل 3
صورة أقمار صناعية أميركية سابقة تظهر توسعا بمقبرة ضخمة في ماريوبول
روسيا و أوكرانيا

صور أقمار صناعية تظهر توسعا سريعا لمقبرة جنوب أوكرانيا

رصد توسع كبير في الأطراف الجنوبية للمقبرة في مدينة ماريوبول الخاضعة للسيطرة الروسية

كييف - أسوشيتد برس 
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أظهرت صور أقمار صناعية، حللتها الأسوشيتدبرس، الثلاثاء،، توسعا سريعا لمقبرة في جنوب أوكرانيا في الأشهر التي تلت سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول الساحلية.

الصور التي قدمتها شركة تصوير الأراضي الأميركية (بلانيت لابس بي.بي.سي.) تسلط الضوء على التغييرات التي طرأت على المقبرة في ستاري كريم، وهي بلدة محتلة تقع شمال غرب المدينة.

الدمار الذي لحق بمدينة ماريوبول الأوكرانية (رويترز)
الدمار الذي لحق بمدينة ماريوبول الأوكرانية (رويترز)

وتظهر مقارنة بين صور التقطت في 24 مارس/آذار الماضي، عندما تعرضت ماريوبول لهجوم روسي، وصورة التقطت في 14 أكتوبر/تشرين أول، بعد أشهر من سقوط المدينة، توسعا كبيرا في الأطراف الجنوبية للمقبرة.

ويبدو أن مساحة تبلغ حوالي 1.1 كيلومتر مربع (أقل من نصف ميل مربع) قد تم حفرها حديثا خلال تلك الفترة في الزاوية الجنوبية الغربية للمقبرة.

كما تم حفر مساحة أخرى تزيد قليلا عن نصف كيلومتر مربع في الجيب الجنوبي الشرقي من المقبرة.

وعدد الأشخاص الذين دفنوا في المقبرة خلال فترة 7 أشهر تقريبا ما زال غير واضح.

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وقدر مركز "سنتر فور إنفورميشن ريزيليانس" - منظمة غير ربحية مقرها لندن متخصصة في التحقيقات الرقمية ورصدت مقبرة ستاري كريم- أنه تم حفر أكثر من 4600 قبر منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال المركز إنه لا يستطيع تقدير عدد الجثث المدفونة

كان برنامج ”بانوراما” الذي تقدمه محطة "بي بي سي"، أول من قد تقريرا عن تحليل المركز.

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