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Migrants sleep on deck of NGO rescue ship 'Ocean Viking', in the Mediterranean Sea, November 6, 2022. Camille Martin Juan/Sos Mediterranee/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
مهاجرون على سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ
أزمة المهاجرين

فرنسا: رفض إيطاليا رسو سفينة مهاجرين "غير مقبول"

تجري حالياً محادثات دبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا لمحاولة تحديد مصير سفينة أوشن فايكنغ التي تقل أكثر من 200 شخص

العربية.نت
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قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن سفينة إنقاذ المهاجرين أوشن فايكنغ ينبغي أن ترسو في المياه الإيطالية وفقاً للقوانين البحرية الدولية، معتبرةً أن رفض روما السماح لها بالرسو "غير مقبول".

واضطرت هذه السفينة إلى التوجه إلى فرنسا، بعد رفض إيطاليا استقبالها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران لراديو "فرانس إنفو": "تقع مسؤولية استقبال هؤلاء الناس على عاتق إيطاليا".

وأضاف أن "الموقف الإيطالي غير مقبول. يجب أن تضطلع إيطاليا بدورها".

مهاجرون على سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ
مهاجرون على سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ
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وقال فيران إن هناك محادثات دبلوماسية جارية بين فرنسا وإيطاليا لمحاولة تحديد مصير السفينة التي تقل أكثر من 200 شخص. وأضاف "لن يسمح أحد بأن تواجه هذه السفينة أدنى خطر".

وتبحر سفينة أوشن فايكنغ، التي تشغلها منظمة "إس. أو. إس ميديتيرانيه" الفرنسية غير الحكومية، باتجاه فرنسا بعد أن رفضت إيطاليا لأكثر من أسبوعين السماح بها بالرسو.

وتتخذ حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تولت السلطة منذ أسبوعين، إجراءات صارمة ضد السفن التابعة لمنظمات الإغاثة الإنسانية، إذ تحثها على نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى دول أخرى. وتقول الحكومة إن إيطاليا لا تستطيع وحدها استقبال موجات النازحين من شمال إفريقيا.

مهاجرون على سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ
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  • مهاجرون على سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ
  • مهاجرون على سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ
  • مهاجرون على سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ
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مهاجرون على سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ
مهاجرون على سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ
مهاجرون على سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ
مهاجرون على سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ
مهاجرون على سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ
مهاجرون على سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ
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