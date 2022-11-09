كوريا الجنوبية واليابان: بيونغ يونغ أطلقت صاروخاً جديداً يعتقد أنه باليستي

قالت كل من كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الأربعاء، إن بيونغ يونغ أطلقت صاروخا جديدا يعتقد أنه باليستي.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن الجارة الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي، فيما قال حرس الحدود الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي.

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فوفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا واحدا على الأقل، في أحدث تجربة تجريها بيونغ يانغ عقب عملية إطلاق صواريخ قياسية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش في سيول، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي" المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأكدت اليابان كذلك إطلاق الصاروخ مع تغريد الحكومة أن بيونغ يونغ "أطلقت ما يُشتبه بأنه صاروخ باليستي".

وقال خفر السواحل الياباني إن الصاروخ الباليستي سقط على ما يبدو في البحر بعد دقائق من إطلاقه.

وذكر وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحافيين إن الصاروخ حلق على ارتفاع يصل إلى 50 كيلومترا ولمسافة 250 كيلومترا.

وقال إن طوكيو قدمت احتجاجا شديدا إلى كوريا الشمالية من خلال القنوات الدبلوماسية عبر بكين ونددت بشدة بالإطلاق.

وتأتي عملية الإطلاق فيما تفرز الولايات المتحدة الأصوات في انتخابات منتصف الولاية التي حذّرت وكالة الاستخبارات في سيول في وقت سابق من أنها ستكون لحظة قد تكون مناسبة ليجري كيم يونغ أون تجربة نووية متوقعة منذ فترة طويلة.