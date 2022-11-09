اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صاروخ عابر للقارات أطلقته كوريا الشمالية
"أرشيفية"
كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية واليابان: بيونغ يونغ أطلقت صاروخاً جديداً يعتقد أنه باليستي

جيش كوريا الجنوبية قال إن الجارة الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً قبالة ساحلها الشرقي

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت كل من كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الأربعاء، إن بيونغ يونغ أطلقت صاروخا جديدا يعتقد أنه باليستي.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن الجارة الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي، فيما قال حرس الحدود الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي.

فوفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا واحدا على الأقل، في أحدث تجربة تجريها بيونغ يانغ عقب عملية إطلاق صواريخ قياسية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش في سيول، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي" المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأكدت اليابان كذلك إطلاق الصاروخ مع تغريد الحكومة أن بيونغ يونغ "أطلقت ما يُشتبه بأنه صاروخ باليستي".

بيونغ يانغ: سنرد بشكل حازم على تدريبات أميركا وكوريا الجنوبية العرب والعالم بيونغ يانغ: سنرد بشكل حازم على تدريبات أميركا وكوريا الجنوبية

وقال خفر السواحل الياباني إن الصاروخ الباليستي سقط على ما يبدو في البحر بعد دقائق من إطلاقه.

وذكر وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحافيين إن الصاروخ حلق على ارتفاع يصل إلى 50 كيلومترا ولمسافة 250 كيلومترا.

وقال إن طوكيو قدمت احتجاجا شديدا إلى كوريا الشمالية من خلال القنوات الدبلوماسية عبر بكين ونددت بشدة بالإطلاق.

وتأتي عملية الإطلاق فيما تفرز الولايات المتحدة الأصوات في انتخابات منتصف الولاية التي حذّرت وكالة الاستخبارات في سيول في وقت سابق من أنها ستكون لحظة قد تكون مناسبة ليجري كيم يونغ أون تجربة نووية متوقعة منذ فترة طويلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف بسبب زيادة عدد سكان العالم مع نقص الموارد مخاوف بسبب زيادة عدد سكان العالم مع نقص الموارد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط