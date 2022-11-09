منع النساء من دخول المتنزهات في العاصمة الأفغانية

مُنعت نساء أفغانيات من دخول المتنزهات في كابل، اليوم الأربعاء، بعدما قالت وزارة الأخلاق التابعة لحركة طالبان إنه سيتم فرض قيود على دخول النساء إلى المتنزهات العامة.

وأكد متحدث باسم وزارة الصلاة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سيتم تقييد دخول النساء إلى المتنزهات، وذلك رداً على سؤال من وكالة "رويترز" لكنه لم يوفر مزيدا من التفاصيل.

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ولم يتضح مدى نطاق تطبيق القيود أو تأثيرها على قاعدة سابقة أصدرتها الوزارة تقول إنه يجب الفصل بين الجنسين في المتنزهات، بما في ذلك المناطق المفتوحة، وإنه سيتم تخصيص أيام محددة للنساء.

وفي متنزه بكابل، يضم ألعاباً مثل سيارات التصادم ودولاب الهواء (العجلة الدوارة)، لاحظ شهود من "رويترز" أن مسؤولي المتنزه صرفوا العديد من النساء في وجود وكلاء من طالبان لمراقبة الوضع.