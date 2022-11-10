اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جاك سوليفان (أ ب)

أميركا: انسحاب روسيا من خيرسون تطور عسكري مهم لأوكرانيا

مستشار الأمن القومي الأميركي أكد أن دعم واشنطن لأوكرانيا قوي وغير مشروط

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عقب إعلان موسكو أن قواتها بدأت الانسحاب من خيرسون جنوب أوكرانيا، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، الخميس، أن الانسحاب الروسي من خيرسون تطور عسكري مهم لكييف.

وقال جيك سوليفان إن "الدعم الأميركي لأوكرانيا قوي وغير مشروط"، معلناً عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف تتضمن دفاعات جوية.

روسيا تأمر بسحب قواتها من خيرسون وزيلينسكي يوجه بإنشاء 4 إدارات عسكرية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا تأمر بسحب قواتها من خيرسون وزيلينسكي يوجه بإنشاء 4 إدارات عسكرية

كما أشار إلى أن روسيا تستخدم صواريخ ومسيرات إيرانية لاستهداف المدنيين في أوكرانيا.

كذلك أكد أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيركز في قمة العشرين على الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا.

أول مدينة أوكرانية

أتت تلك التصريحات بعد إعلان الجيش الأوكراني بوقت سابق اليوم أن قواته استعادت 12 بلدة في إقليم خيرسون، دون أن يجزم بشكل قطعي ما إذا كانت القوات الروسية انسحبت بشكل كامل من المدينة.

يشار إلى أن خسارة موسكو لخيرسون التي تعتبر أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيدها منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الماضي، سيشكل ضربة قوية لها ولهيبة جيشها.

لاسيما أن المدينة تشكل أحد الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها.

جندي أوكراني قرب خيرسون (أرشيفية- فرانس برس)
جندي أوكراني قرب خيرسون (أرشيفية- فرانس برس)

كما يحمل موقعها الجغرافي أهمية خاصة، إذ يقع الإقليم على حدود منطقتي دنيبروبيتروفسك ونيكولاييف، وله حدود برية مع القرم جنوباً، فيما يطل على البحر الأسود في الجنوب الغربي، وفي الجنوب الشرقي على بحر آزوف.

يذكر أن النزاع الروسي الأوكراني دخل شهره التاسع، وسط استمرار للهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلق الشهر الماضي جنوباً وشرقاً، من أجل دحر الروس عن البلدات التي سيطروا عليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رئيس استخبارات ألمانيا الأسبق: الإجراءات تؤخر حظر المنظمات المرتبطة بإيران رئيس استخبارات ألمانيا الأسبق: الإجراءات تؤخر حظر المنظمات المرتبطة بإيران
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط