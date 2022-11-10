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عبد الفتاح البرهان (أرشيفية من فرانس برس)
مصادر للعربية

إعفاء رئيس لجنة الاستئناف على "إزالة تمكين" نظام البشير

دبي - العربية.نت
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أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، قراراً بإعفاء رئيس لجنة الاستئناف علي عبد الرحمن ضد قرارات لجنة إزالة التمكين، وفق ما أفادت مصادر "العربية" الخميس.

وعين البرهان عضو المجلس السيادي الطاهر حجر رئيساً للجنة الاستئناف.

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يأتي ذلك بعد قرارات علي عبد الرحمن بإعادة نقابات النظام المعزول.

انتقادات حادة

يشار إلى أنه بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، تشكلت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لاستعادة أصول كانت للنظام السابق.

غير أن عمل هذه اللجنة واجه انتقادات حادة بين كثير من المكونات السياسية. ففي الشرق، يقول مجلس نظارات البجا إنها تحكم البلد فيما يقول آخرون إن نهج عملها بحاجة لتصحيح.

أما اللجنة فترد بأن أنصار النظام السابق وراء هذه "الحملات" الموجهة ضدها.

توتر العلاقة

وتوترت العلاقة بين اللجنة والمكون العسكري في أزمة بلغت ذروتها حين سحبت الشرطة تأمين مقرات اللجنة التي تقول إنها استعادت أكثر من مليار دولار من أموال النظام السابق.

ومطلع العام الحالي، تشكلت لجنة أخرى هي لجنة للاستئناف على قرارات إزالة التمكين. وقد واجهت هي الأخرى نقداً كبيراً إذ اتهمت بأنها وراء إسقاط قرارات مهمة لإزالة التمكين، ما يتيح لأنصار النظام السابق بالعودة إلى الواجهة مجدداً.

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