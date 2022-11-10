بريطانيا تجمد أصولاً روسية.. بقيمة 20.5 مليار دولار
على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت بريطانيا تجميد أصول تزيد قيمتها عن 18 مليار جنيه إسترليني (20.5 مليار دولار) مملوكة لرجال أعمال روس ممن يطلق عليهم "الأوليغارش"، وأفراد آخرين وشركات.
وأوضح مكتب تطبيق العقوبات المالية، التابع لوزارة المالية، في تقريره السنوي أن روسيا سبقت ليبيا وإيران وأصبحت الدولة الأكثر تعرضا للعقوبات من بريطانيا.
فيما تزيد الأصول الروسية المجمدة بمقدار ستة مليارات جنيه إسترليني على المبلغ المعلن في جميع برامج العقوبات البريطانية الأخرى.
الأصول المجمدة
والأصول المجمدة هي مجموعة من حصص في شركات ونقود مودعة في حسابات بنكية. وليس من بينها أصول مادية مثل العقارات أو أصول في مناطق تابعة للتاج البريطاني مثل جيرنزي وجيرزي.
بدوره، قال آندرو غريفيث، وزير الدولة بوزارة الخزانة، في بيان "فرضنا أشد العقوبات على الإطلاق على روسيا و(التي) تعطل آلتهم الحربية".
وأضاف "رسالتنا واضحة.. لن نسمح لبوتين بالنجاح في حربه الغاشمة".
عقوبات على أكثر من 1200 فرد
وكان الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش ورجل الأعمال ميخائيل فريدمان بين من فرضت عليهم عقوبات هذا العام، بالإضافة إلى الرئيس فلاديمير بوتين وأسرته وقادته العسكريين.
وفرضت بريطانيا حتى الآن عقوبات على أكثر من 1200 فرد، من بينهم رجال أعمال وسياسيون بارزون، وأكثر من 120 كيانا في روسيا.
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