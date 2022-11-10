رئيس دولة الإمارات يبحث مع نتنياهو سبل تحقيق السلام بالمنطقة

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل السابق، سبل تحقيق السلام في المنطقة.

كما ناقشا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء (وام).

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إلى ذلك، هنأ الشيخ محمد بن زايد، بنيامين نتنياهو بفوز الائتلاف الذي يقوده في انتخابات الكنيست الأخيرة مؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز أسباب السلام والتعاون والشراكات الإيجابية في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

وفاز نتنياهو بأغلبية مقاعد الكنيست، وأظهرت النتائج حصول حزب الليكود برئاسته على 32 مقعداً، بينما ذهب 18 مقعداً للحزبين المتدينين "يهودوت هتوراه" و"شاس"، و14 مقعداً لتحالف "الصهيونية الدينية".

وبذلك تكون الكتلة اليمينية برئاسة نتنياهو حصلت على 64 مقعداً، أي أغلبية مستقرة في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً، لتسدل الستار بالتالي على حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي.