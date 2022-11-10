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طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط في مطار بيروت الدولي (أرشيفية من رويترز)

رصاصة طائشة تصيب طائرة لبنانية.. على متنها نائبة

دبي - العربية.نت
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أصيبت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط كانت قادمة من الأردن إلى بيروت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في العاصمة اللبنانية، اليوم الخميس، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت لرويترز إن 7 أو 8 طائرات تصاب برصاصات طائشة من مناطق مجاورة لمطار بيروت كل عام، لكن حادثة اليوم كانت المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة في أثناء تحركها.

"لازم ينوضعلو حد"

بدورها علّقت النائبة بولا يعقوبيان التي كانت على متن الطائرة على حسابها في تويتر بالقول: "بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمد لله على السلامة في لبنان، السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد".

يشار إلى أنه في الفترة الأخيرة شهد لبنان ظاهرة لا يتحملها لا عقل ولا منطق، فقد انتشر إطلاق الرصاص العشوائي سواء في المناسبات السعيدة أو الحزينة، فضلاً طبعاً عن الشجارات حيث بات أمراً "عادياً"!

وفي 1 أغسطس 2021، أنهت رصاصة طائشة حياة طفلة تبلغ 7 سنوات، بينما كانت تقف عند مدخل منزلها في بلدة منيارة بعكار شمال البلاد، فباتت جثة هامدة أمام أعين والديها.

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