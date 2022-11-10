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ريشي سوناك (أ ب)
ريشي سوناك (أ ب)

سوناك: بريطانيا سترسل ألف صاروخ أرض-جو لأوكرانيا

دبي - العربية.نت
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أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في اتصال هاتفي مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، أن بلاده سترسل ألف صاروخ أرض-جو إضافيا لأوكرانيا.

فقد وصف سوناك في حسابه على موقع تويتر الانسحاب الروسي من خيرسون "بالتقدم القوي"، مضيفاً أن بريطانيا سترسل أكثر من 25 ألف سترة مخصصة لمقاومة الطقس شديد البرودة للقوات الأوكرانية.

وكان زيلينسكي قال في وقت سابق من اليوم إنه بحث مع سوناك أهمية استمرار اتفاق تصدير الحبوب من بلاده عبر مواني البحر الأسود، مضيفاً عبر حسابه على تويتر أنه ناقش مع سوناك أوجه الدعم الدفاعي لأوكرانيا والمساعدة على "تحمل فترة الشتاء".

الانسحاب من خيرسون

يأتي ذلك فيما أمرت روسيا قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا الأربعاء في نكسة أخرى قوية لقواتها ووسط هجوم أوكراني مضاد.

وأمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع نقله التلفزيون مع قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

قوات أوكرانية قرب خيرسون (أرشيفية- أسوشييتد برس)
قوات أوكرانية قرب خيرسون (أرشيفية- أسوشييتد برس)

ومع دخول الهجوم الروسي قريباً شهره التاسع، يواصل الغرب إعادة تأكيد دعمه لكييف عسكريا ولوجيستيا وماليا.

مساعدات أوروبية لكييف

في حين اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء على الدول الأعضاء الـ27 منح أوكرانيا مساعدة بقيمة 18 مليار يورو لعام 2023 على شكل قروض.
وسعى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لطمأنة كييف أيضا.

ريشي سوناك وأمين عام حلف الناتو (أ ب)
ريشي سوناك وأمين عام حلف الناتو (أ ب)

وقال ستولتنبرغ للصحافة بعد لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن، "من الواضح جدًا أن هناك دعمًا قويًا من الحزبين في الولايات المتحدة لمواصلة تقديم دعم لأوكرانيا، وهذا الأمر لم يتغيّر".

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