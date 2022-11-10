قائد الجيش الأميركي: مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف جندي روسي في أوكرانيا

قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي إن الجيش الروسي تكبد خسائر بشرية تقدر بأكثر من 100 ألف جندي سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت "على الأرجح" من مستوى مماثل من الخسائر في الحرب.



وقال ميلي لمنظمة نادي نيويورك الاقتصادي، الأربعاء: "إنكم تنظرون إلى أكثر من 100 ألف جندي روسي قتلوا وجرحوا. ونفس الشيء

على الأرجح في الجانب الأوكراني. هناك الكثير من المعاناة الإنسانية".



وأضاف أن 40 ألف مدني أوكراني قتلوا أيضا على الأرجح في الصراع منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير.

وميدانيا، أمر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، الأربعاء، قواته بالانسحاب من الضفة الغربية لنهر دنيبرو وعدم مواجهة الهجمات الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، فيما وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإنشاء 4 إدارات عسكرية في خيرسون، بعد إعلان روسيا الانسحاب منها.

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واعتبر مراقبون ذلك واحدة من أكبر عمليات الانسحاب الروسية، وربما يشكل نقطة تحول في الحرب التي تقترب الآن من نهاية شهرها التاسع.

وقال الجنرال سيرجي سوروفكين، القائد العام للقوات الرسية، في كلمة عبر التلفزيون، إنه لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون. وأوضح نه اقترح إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر.

وجاءت هذه الأخبار بعد أسابيع من التقدم الأوكراني نحو المدينة وجهود روسيا لترحيل أكثر من 100 ألف من سكانها.