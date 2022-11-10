لبحث اتفاق الحبوب.. اجتماع بين الأمم المتحدة وروسيا

يعقد قادة الأمم المتحدة محادثات مع مسؤولين روس في جنيف غداً الجمعة، بشأن اتفاقيات البحر الأسود المرتبطة بتصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.

فقد أعلنت ناطقة باسم المنظمة الدولية، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تأمل "بأن تدفع المحادثات قدماً التقدّم الذي تحقق حتى الآن في تسهيل عمليات تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق الدولية من دون أي عوائق"، بحسب "فرانس برس".

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وكانت الأمم المتحدة قد قالت أمس إن مسؤولين بارزين منها سيجتمعون مع وفد روسي رفيع المستوى في جنيف يوم الجمعة لمناقشة تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وجهود تيسير شحن الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

فيما أوضح متحدث باسم الأمم المتحدة أن منسق مساعدات الأمم المتحدة مارتن غريفيث الذي يرأس المحادثات حول الصادرات الأوكرانية، والمسؤولة التجارية البارزة بالأمم المتحدة ريبيكا غرينسبان التي تقود المناقشات حول صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، سيجتمعان مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين يوم الجمعة.

تمديد الاتفاق

والاتفاق الذي يسمح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من عدة موانٍ أوكرانية عبر البحر الأسود والذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو/ تموز قد ينتهي العمل به في 19 نوفمبر /تشرين الثاني إذا اعترضت روسيا أو أوكرانيا على تمديده.

في حين يتمثل جزء رئيسي من الاتفاق في تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وتقول الأمم المتحدة إن صادرات الحبوب الروسية زادت، لكن يجب القيام بهذا العمل لتلطيف التأثير الشديد للعقوبات الغربية على صادرات الأسمدة الروسية.

روسيا علّقت مشاركتها

يذكر أن روسيا أوقفت مشاركتها مؤقتا في الاتفاق الذي يسمح بالتصدير عبر البحر الأسود لعدة أيام الأسبوع الماضي بعد اتهام أوكرانيا باستخدام الاتفاق كغطاء لاستهداف سفن روسية في شبه جزيرة القرم. ولم تؤكد أوكرانيا كما لم تنف مسؤوليتها.

واستأنفت روسيا تعاونها، لكن الرئيس فلاديمير بوتين قال إنه يحتفظ بحق موسكو في الانسحاب مرة أخرى. وقال بوتين إن روسيا حتى لو انسحبت مرة أخرى فلن تعطل شحنات الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا.

وأفادت الأمم المتحدة بأنه تم تصدير أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من أوكرانيا بموجب الاتفاق.