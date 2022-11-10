للمرة الخامسة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس

للمرة الخامسة أخفق البرلمان اللبناني الخميس في انتخاب رئيس للجمهورية وحدد جلسة جديدة للاختيار الأسبوع القادم.

وقد حصل المرشح ميشال معوض على 44 صوتاً من بين 108 نواب حضروا الجلسة للتصويت، فيما امتنع 47 نائباً عن التصويت بتقديم "ورقة بيضاء" في حين توزعت الأصوات الأخرى على أكثر من اسم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

مادة اعلانية

17 نوفمبر

إلى ذلك رفع رئيس البرلمان نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب في الجولة الثانية من التصويت.

كما حدد يوم 17 نوفمبر الجاري لانتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته آخر أكتوبر الفائت، بحسب وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو الماضي، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.

انهيار اقتصادي

ومنذ عام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، حيث خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.

كما ترافقت تلك الأزمة مع شلل سياسي حال حتى الآن، دون اتخاذ تدابير تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.