موسكو تلجأ إلى "أنياب التنين".. وسيلة من الحرب العالمية

فيما تستمر المواجهات في الجنوب الأوكراني، حيث انسحبت القوات الروسية من مدينة خيرسون، عمد الجيش الروسي إلى بناء حواجز كبيرة من أجل إبطاء تقدم القوات الأوكرانية في المواقع الرئيسية التي تدافع عنها، بما في ذلك حول مدينة ماريوبول المدمرة.

فقد أكدت المخابرات البريطانية قبل يومين أن الروس استخدموا مصنعين في ماريوبول(جنوباً)، التي تشكل جزءًا من "الجسر البري" الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم، من أجل إنتاج أعداد كبيرة من "أنياب التنين".

مادة اعلانية

فما هي تلك الأنياب؟

تتكون تلك "الأنياب" من كتل خرسانية هرمية مصممة لإبطاء تقدم المركبات العسكرية.

أما الهدف الأساسي منها فإبطاء الدبابات أولاً، وتوجيهها إلى مناطق "التصفية" حيث يمكن استهدافها بسهولة عبر الأسلحة المضادة للدبابات.

استخدمت لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية، من قبل العديد من الجيوش الأوروبية، لإعاقة حركة الدبابات والمشاة.

ألغام بين الأسنان

فقد نصبها الألمان على نطاق واسع على خط سيغفريد وجدار الأطلسي.

كما استعملتها القوات البريطانية كذلك، بين 1940-1941 لصد أي تقدم محتمل للألمان.

وغالبًا ما كانت الألغام الأرضية تُزرع بين الأسنان، فضلا عن الأسلاك الشائكة لعرقلة المشاة

نهر دنيبر

إذاً من ماريوبول ونيكولسك، إلى زابوريجيا وخيرسون، يعتمد الروس تلك الوسيلة من أجل تعزيز دفاعاتهم بشكل عميق خلف خط المواجهة، التي من المرجح أن تمنع أي تقدم أوكراني سريع في حالة حدوث اختراقات.

فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر خطوطًا من أسنان التنين الدفاعية في كاخوفكا، على بعد 43 ميلاً (70 كم) شرق خيرسون ، وفي هولا بريستان، على بعد 5 أميال جنوب غرب خيرسون، وكذلك في إيفانيفكا، 37 ميلاً جنوب غرب خيرسون، وكلها تقع على الضفة الشرقية لنهر دنيبر.

تأتي تلك التحركات، وسط ترقب أوكراني للخطوة التالية التي ستتخذها موسكو في خيرسون، وسط تشكيك بعزمها على خداع الجيش الأوكراني بغية الانقضاض عليه.

إلا أن عددا من الخبراء أكد أن الروس باتوا بمأزق، في الجنوب الأوكراني، مشككين بقدرة روسيا على الاحتفاظ بقواتها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في خيرسون حيث واجهت ضغوطا بسبب الضربات الأوكرانية على طرق إعادة الإمداد.