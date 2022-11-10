مستشار زيلينسكي: سنحرر خيرسون من الروس قريباً

على الرغم من تشكيكه بانسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا، اعتبر مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودلاك، أن الهجوم المضاد في خيرسون فعال وسيتم تحريرها قريباً، متهماً في الوقت عينه روسيا بالسعي إلى تحويل المدينة إلى "منطقة موت".

وفي تعليق على إعلان موسكو سحب قواتها من الضفة اليمنى لعاصمة إقليم خيرسون، قال بودلاك إنه من السابق لأوانه الحديث عن انسحاب الروس.

مادة اعلانية

لا نبني هجومنا على إعلانات الروس

كما أضاف أن بعض عناصر الجيش الروسي ما زالوا في المدينة، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الخميس.

إلى ذلك، أكد أن بلاده لا تبني خططها على المعلومات التي يتم نشرها من قبل الروس، لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية تعمل وفق خططها المبنية على الاستطلاع و تقييم المخاطر.

وختم مكرراً أن "الهجوم المضاد الذي تقوده القوات المسلحة الأوكرانية في إقليم خيرسون فعال وسيعيد العلم الأوكراني إلى سماء المدينة قريباً"، وفق قوله.

تحذير من نوايا الروس

وكان أوليكسي أريستوفيتش، مستشار آخر للرئيس الأوكراني، أوضح بدوره مساء أمس أن القوات الروسية "انسحبت ولكن ليس بشكل كامل".

كما حذر من النوايا الروسية، قائلاً "لا نعرف نواياهم... هل سيخوضون قتالاً معنا ويحاولون التمسك بمدينة خيرسون؟ إنهم يتحركون ببطء شديد".

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي كان أعلن أمس سحب قواته من المدينة المطلة على بحر آزوف، في خطوة رأى عدد من الخبراء أنها قد تشكل دليلاً على تخبط الروس في الجنوب الأوكراني، وضربة موجعة لهم.

لاسيما أن خيرسون شكلت أول مدينة سيطرت عليها موسكو منذ انطلاق عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية. وتتحكم المدينة في الطريق البري الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، ومصب نهر دنيبرو الذي يشطر أوكرانيا نصفين.