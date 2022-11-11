أوكرانيا.. 4 قتلى بضربة روسية على مبنى في ميكولاييف

قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح آخرون ليل الخميس الجمعة في ضربة صاروخية على مبنى سكني في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا، كما ذكرت إدارة المنطقة.
وقال رئيس الإدارة الإقليمية فيتالي كيم على تطبيق تلغرام إن "ميكولاييف كانت مجددا هدفا لصواريخ معادية".
وأضاف أن "أحد الصواريخ أصاب مبنى سكنيا من خمسة طوابق ودمره"، مشيرا إلى حصيلة مؤقتة تبلغ أربعة قتلى على الأقل وجريحين.
ففي صور أولى لفرق الطوارئ الأوكرانية، يظهر مبنى مدمر في الوسط وفرق الإغاثة تتقدم ليلا وسط الأنقاض.
تأتي هذه الضربة بعدما أعلنت أوكرانيا الخميس استعادة عشرات القرى في منطقة خيرسون التي تبعد نحو مئة كيلومتر وأعلنت موسكو بدء انسحابها منها.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الأوكرانيين استعادوا "41 قرية" في المنطقة التي بدأ فيها هجوم كييف المضاد في تشرين الأول/أكتوبر.
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