بعد إعلان إثيوبيا السيطرة على معظم تيغراي.. المتمردون ينفون

نفت سلطات المتمردين في تيغراي الجمعة ما أعلنه الجيش الاتحادي عن سيطرته على 70% من هذه المنطقة الإثيوبية وتدفق المساعدات، بعد 9 أيام على توقيع اتفاق سلام لإنهاء نزاع مستمر منذ عامين.
"تأتي من العدم"
وقال المتحدث باسم سلطات المتمردين في تيغراي جيتاشيو رضا لفرانس برس إن هذه التأكيدات "تأتي من العدم".
فيما نفى عامل إغاثة مقره في تيغراي وصول أي مساعدات إلى هناك.
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإثيوبية في وقت سابق الجمعة أن 70% من منطقة تيغراي الشمالية أصبحت الآن تحت سيطرة الجيش الاتحادي.
وفي تغريدة على تويتر، قال مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي رضوان حسين إن "70% من تيغراي (التي يبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين نسمة) تخضع لسيطرة قوة الدفاع الوطني الإثيوبية"، موضحاً أن المساعدات تتدفق على المنطقة.
أزمة إنسانية خطيرة
جاء إعلان المستشار بعد أكثر من أسبوع من توصل الحكومة ومتمردي جبهة تحرير تيغراي الشعبية إلى اتفاق يهدف لإنهاء النزاع المستمر منذ عامين. فقد جرت محادثات هذا الأسبوع بالعاصمة الكينية نيروبي بين ممثلي الأطراف المتحاربة لبحث خطط نزع سلاح المتمردين.
يشار إلى أن هذه المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا تشهد أزمة إنسانية خطيرة بسبب نقص الغذاء والدواء بينما تبقى إمكانيات الحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والمصارف والاتصالات، ضئيلة.
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