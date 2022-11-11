بعد الانسحاب من خيرسون.. كييف: على فلول الروس الاستسلام

فيما أفاد مراسل العربية بدخول القوات المسلحة الأوكرانية إلى خيرسون، أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني اليوم الجمعة أن وحدات عسكرية أوكرانية دخلت خيرسون، مطالبا أي قوات روسية ما زالت هناك بالاستسلام.

وقال الجهاز في بيان باللغة الروسية إن خيرسون تعود للسيطرة الأوكرانية بعد أن ظلت محتلة منذ مارس آذار، وهدد "بتدمير" أي جنود روس يبدون مقاومة.

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"فرصة واحدة"

كما أوضحت إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع في البيان الصادر على تطبيق تليغرام "أمامكم فرصة واحدة فقط لتفادي الموت.. الاستسلام على الفور".

وضمن البيان، وهو أول تأكيد رسمي من كييف بأن قواتها دخلت خيرسون، سلامة الجنود الروس حال استسلامهم.

"ملابس مدنية.. وتخف"

إلى هذا، أكد أن القوات الروسية التي ما زالت في المدينة تلقت أوامر من قياداتها بارتداء ملابس مدنية والتخفي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أنها أكملت انسحاب قواتها من خيرسون وتراجعها إلى الضفة الغربية لنهر دنيبرو. وقالت إن روسيا لم تتكبد أي خسائر في الأرواح أو المعدات خلال الانسحاب.

ولم تعلق الوزارة على التأكيدات الرسمية الأوكرانية بأن القوات الروسية في خيرسون تلقت أمرا بارتداء ملابس مدنية.

"انتكاسة كبرى"

يشار إلى أن هذا الانسحاب يشكل انتكاسة كبرى للجيش الروسي، لاسيما أنها أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيده منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الماضي.

كما أنها تشكل مع دونيتسك ولوغانسك، وزابوريجيا، الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها.

كذلك، يحمل موقعها الجغرافي أهمية خاصة، إذ يقع الإقليم على حدود منطقتي دنيبرو بيتروفسك ونيكولاييف، وله حدود برية مع القرم جنوباً، فيما يطل على البحر الأسود في الجنوب الغربي، وفي الجنوب الشرقي على بحر آزوف.