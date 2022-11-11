بعد انسحاب روسيا.. زيلينسكي: خيرسون أصبحت "لنا"

بعدما أعلنت روسيا الانتهاء من سحب قواتها من مدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، على تلغرام أن خيرسون أصبحت "لنا".

وقال زيلينسكي: "شعبنا. لنا. خيرسون" إلى جانب رمز تعبيري لعلم أوكرانيا ومشاهد التقطها هواة من المدينة تظهر القوات الأوكرانية تتجمع مع سكان المدينة، وفق فرانس برس.