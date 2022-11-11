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من خيرسون (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بعد انسحاب روسيا.. زيلينسكي: خيرسون أصبحت "لنا"

العربية.نت، وكالات
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بعدما أعلنت روسيا الانتهاء من سحب قواتها من مدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، على تلغرام أن خيرسون أصبحت "لنا".

وقال زيلينسكي: "شعبنا. لنا. خيرسون" إلى جانب رمز تعبيري لعلم أوكرانيا ومشاهد التقطها هواة من المدينة تظهر القوات الأوكرانية تتجمع مع سكان المدينة، وفق فرانس برس.

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