تركيا.. القضاء يطالب بسجن رئيس بلدية إسطنبول

طالب القضاء التركي اليوم الجمعة بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو لمدة عام و3 أشهر على الأقل بعد محاكمة بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.

وأكد محاميه كمال بولات لـ"فرانس برس" أن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة و3 أشهر إلى 4 سنوات وشهر بحق أكرم إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لـ4 سنوات.

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كما دان بولات المحاكمة، معتبراً أنها "قضية سياسية" ومذكراً بأن أي حكم بالسجن لأكثر من عام "حتى عام ويوم"، سيؤدي إلى استبعاده تلقائياً من الحياة السياسية لـ4 سنوات.

ونظرياً، يمكن أن يحكم على إمام أوغلو (52 عاماً) العضو في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس رجب طيب أردوغان بالسجن لمدة قد تصل إلى 4 سنوات بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى التركي للانتخابات.

قبل 7 أشهر من الانتخابات

يذكر أن محاكمة رئيس بلدية إسطنبول كانت استؤنفت قبل 7 أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية يرجح أن تشهد منافسة حادة.

وكانت الجلسة السابقة التي عقدت في 21 سبتمبر، في غياب إمام أوغلو ومنعت وسائل الإعلام من حضورها، علقت بسرعة وأرجئت من قبل القضاة.

"نشر أخبار كاذبة"

تأتي تطورات اليوم بعد أسبوع على اتهام رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل للرئاسة كمال كيليتشدار أوغلو "بنشر أخبار كاذبة".

وبموجب قانون جديد حول المعلومات المضللة، يواجه كيليتشدار أوغلو عقوبة قد تصل إلى السجن 3 سنوات، وسيمنع بذلك من الترشح للانتخابات.