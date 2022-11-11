الرئاسة الإسرائيلية: نتنياهو سيكلف الأحد بتشكيل الحكومة

أعلنت الرئاسة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو الذي فاز بالانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر الحالي، سيكلف الأحد رسمياً بتشكيل الحكومة.

وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس إسحق هرتسوغ أنهى اليوم اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب المنتخبة في الكنيست. وأوصى معظم النواب البالغ عددهم 64، بمنح نتنياهو تفويضاً لتشكيل حكومة وسيتسلمه بموجب ذلك، الأحد، وفق فرانس برس.

مادة اعلانية

وكان هرتسوغ قد بدأ الأربعاء محادثات مع ممثلي الأحزاب بشأن الحكومة الائتلافية المقبلة بعد تلقيه النتائج الرسمية للانتخابات.

انتهاء جمود سياسي

يذكر أن الانتخابات الأخيرة شهدت انتهاء جمود سياسي بعد خامس انتخابات خلال أقل من 4 سنوات، وذلك بحصول حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وأحزاب أصغر يمينية على 64 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، وهو ما منح نتنياهو أغلبية قوية في البرلمان وجعل من اليسير تشكيل حكومة، بحسب رويترز.

إلى ذلك سيكون أمام نتنياهو 28 يوماً يتشاور خلالها مع شركائه المحتملين في الائتلاف الحاكم الجديد ومن الممكن تمديد مهمته 14 يوماً إضافية.

فوز واضح

يشار إلى أنه في الانتخابات الاسرائيلية الأربعة الماضية كانت النتائج غير حاسمة ولم يتضح على الفور أي زعيم سيحصل على فرصة تشكيل ائتلاف حكومي، أو ما إذا كان سينجح في ذلك.

لكن الانتخابات الأخيرة حققت فوزاً واضحاً لنتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة أطول من أي شخص آخر في إسرائيل.