موسكو تعلن اكتمال الانسحاب.. ومجلس خيرسون "رفعنا علمنا"

بعد يومين من إعلانها الانسحاب من المدينة الأوكرانية الجنوبية، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها انتهت من سحب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة إن الانسحاب اكتمل في الساعة الخامسة من صباح اليوم، دون تترك وحدة واحدة من المعدات العسكرية.

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رفع علم أوكرانيا

من جهته، أكد مجلس خيرسون الإقليمي الموالي لكييف، رفع العلم الأوكراني في خيرسون، مشدداً على أن المدينة أصبحت تحت السيطرة الأوكرانية بشكل شبه كامل.

وأوضح سرحي خلان، العضو في المجلس أن القوات الأوكرانية فيالمرحلة الأخيرة من استعادة الضفة اليمنى لدنيبرو في خيرسون

كما أضاف في إفادة صحفية أن "العديد من الجنود الروس لم يتمكنوا من مغادرة المدينة بعد أشهر من احتلالها، مشيراً غلى أنهم عمدواإلى خلع زيهم العسكري وارتداء الملابس المدنية"، بحسب ما نقلت رويترز.

"لا إحراج لبوتين"

أما الكرملين فأصر في مؤتمره اليوم على القول إن هذا الانسحاب لا يمثل في أي حال من الأحوال إحراجاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسمه، ديمتري بيسكوف، للصحافيين إن "روسيا تواصل اعتبار خيرسون جزءًا من أراضيها" التي ضمتها رسمياً أواخر سبتمبر

أتت تلك التصريحات بعدما أكد الجيش الأوكراني استعادته لنحو 40 بلدة في الإقليم، في انتكاسة كبرى للجيش الروسي، لاسيما أنها أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيده منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الماضي

كما أنها تشكل مع دونيستك ولوغانسك، وزابوريجيا، الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها.

كذلك، يحمل موقعها الجغرافي أهمية خاصة، إذ يقع الإقليم على حدود منطقتي دنيبروبيتروفسك ونيكولاييف، وله حدود برية مع القرم جنوباً، فيما يطل على البحر الأسود في الجنوب الغربي، وفي الجنوب الشرقي على بحر آزوف.