طعنوا حتى الموت.. العثور على جثث خمسة أفغان في أنقرة

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عثرت الشرطة التركية على جثث خمسة أفغان طعنوا حتى الموت داخل منزل بالعاصمة التركيّة الخميس، وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة.
وأفادت وسائل اعلام محلية، بأنّ الجثث كانت ملقاة منذ أيّام عدّة داخل شقّة تقع في منطقة ألتنداغ شمالي شرق أنقرة.
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كما عثر على الجثث الخمس بعد اتصال أفراد أسرة بالشرطة والإبلاغ عن فقدانهم، وفق ما نقلته وكالة (الأناضول).
حي يضم مهاجرين من سوريا وأفغانستان
وعثر على الجثث في حي اوندير لمحدودي الدخل في أنقرة الذي يضم الكثير من المهاجرين من سوريا وأفغانستان.
ولم تصدر معلومات على الفور حول هويات الضحايا. كما لم يُحدّد المحقّقون حتّى الآن أيّ دوافع لهذه الجريمة.
هذا ويعيش حوالى 140 ألف لاجئ وطالب لجوء أفغاني في تركيا، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.
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