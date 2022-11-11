اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من أنقرة - أرشيفية من رويترز

طعنوا حتى الموت.. العثور على جثث خمسة أفغان في أنقرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عثرت الشرطة التركية على جثث خمسة أفغان طعنوا حتى الموت داخل منزل بالعاصمة التركيّة الخميس، وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة.

مقتل 8 أطفال سوريين وامرأة في حريق بسبب "مدفأة" في تركيا سوريا مقتل 8 أطفال سوريين وامرأة في حريق بسبب "مدفأة" في تركيا

وأفادت وسائل اعلام محلية، بأنّ الجثث كانت ملقاة منذ أيّام عدّة داخل شقّة تقع في منطقة ألتنداغ شمالي شرق أنقرة.

كما عثر على الجثث الخمس بعد اتصال أفراد أسرة بالشرطة والإبلاغ عن فقدانهم، وفق ما نقلته وكالة (الأناضول).

حي يضم مهاجرين من سوريا وأفغانستان

وعثر على الجثث في حي اوندير لمحدودي الدخل في أنقرة الذي يضم الكثير من المهاجرين من سوريا وأفغانستان.

ولم تصدر معلومات على الفور حول هويات الضحايا. كما لم يُحدّد المحقّقون حتّى الآن أيّ دوافع لهذه الجريمة.

هذا ويعيش حوالى 140 ألف لاجئ وطالب لجوء أفغاني في تركيا، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تباين ردود فعل الشارع البريطاني حول إضراب موظفي مترو الأنفاق تباين ردود فعل الشارع البريطاني حول إضراب موظفي مترو الأنفاق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط