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الشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية - أرشيفية

"اشتباه بهجوم إرهابي".. مقتل شرطي بحادث طعن في بروكسل

دبي - العربية.نت
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توفي شرطي متأثرًا بجروحه وأصيب آخر في هجوم طعن في العاصمة بروكسل اليوم الخميس، وفق ما أعلنت نيابة العاصمة البلجيكية لوكالة الأنباء المحلية.

وقالت الشرطة البلجيكية إن المهاجم المشتبه به قتل بالرصاص و "تم تحييده" بعد عملية الطعن.

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كما أضافت "تعرضت إحدى دورياتنا لهجوم مسلح بسكين. ثم استدعى الشرطيان تعزيزات. واستخدم ضابط من دورية اخرى سلاحه الناري لتحييد المهاجم".

واوضحت الشرطة أن "رجلي الشرطة الجرحى والمهاجم نقلوا الى المستشفى”، قبل أن يتوفى أحد الشرطيين.

اشتباه بوقوع هجوم إرهابي

من جانبه، كشف مسؤول قضائي بلجيكي رفض كشف هويته بسبب استمرار التحقيقات للـ"أسوشيتدبرس" أن هناك "اشتباه في وقوع هجوم إرهابي"، ولم يخض في تفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، إن الشرطي القتيل طعن في رقبته وتوفي في المستشفى.

هذا وتولى المدعي العام لمكافحة الإرهاب التحقيق في عملية طعن شرطي في بروكسل.

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