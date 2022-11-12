اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - رويترز

الطاقة الذرية: تضرر منشأة أبحاث نووية في خاركيف

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن فحصا لمنشأة أبحاث نووية في مدينة خاركيف الأوكرانية شمال شرق البلاد، خلص إلى أنها تعرضت لأضرار بالغة بعد قصف روسي، لكن لا توجد مؤشرات على إنبعاث إشعاعات أو تحول مواد نووية.

بعد انسحاب روسيا.. زيلينسكي: خيرسون أصبحت "لنا" العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بعد انسحاب روسيا.. زيلينسكي: خيرسون أصبحت "لنا"

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في بيان إن فريقا من الوكالة زار معهد خاركيف للتكنولوجيا في الفترة من الثامن إلى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما قالت أوكرانيا في يونيو/حزيران إن روسيا قصفت المنشأة.

كما أضاف غروسي "على الرغم من أن مستويات الإشعاع كانت طبيعية، إلا أن مدى الضرر الذي لحق بمنشأة الأبحاث النووية وخيم وصادم، وأسوأ حتى مما كان متوقعا".

واتهم الجيش الأوكراني سابقاً القوات الروسية بإطلاق قنابل فوسفورية على خاركيف، وتدمير البنى التحتية العسكرية والمدنية على السواء.

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت على أراضي الجارة الغربية طوت شهرها الثامن، دون أن تبدو في الأفق أي بوادر لحل قريب، يطمئن الجانبين ويدفعهما إلى طاولة المفاوضات، لاسيما أن الاصطفاف الغربي أيضا بلغ أوجه بين المعسكرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السعودية تؤكد التزامها بالعمل على خفض الانبعاثات الكربونية العالمية السعودية تؤكد التزامها بالعمل على خفض الانبعاثات الكربونية العالمية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط