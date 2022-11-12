الطاقة الذرية: تضرر منشأة أبحاث نووية في خاركيف

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن فحصا لمنشأة أبحاث نووية في مدينة خاركيف الأوكرانية شمال شرق البلاد، خلص إلى أنها تعرضت لأضرار بالغة بعد قصف روسي، لكن لا توجد مؤشرات على إنبعاث إشعاعات أو تحول مواد نووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في بيان إن فريقا من الوكالة زار معهد خاركيف للتكنولوجيا في الفترة من الثامن إلى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما قالت أوكرانيا في يونيو/حزيران إن روسيا قصفت المنشأة.

مادة اعلانية

كما أضاف غروسي "على الرغم من أن مستويات الإشعاع كانت طبيعية، إلا أن مدى الضرر الذي لحق بمنشأة الأبحاث النووية وخيم وصادم، وأسوأ حتى مما كان متوقعا".

واتهم الجيش الأوكراني سابقاً القوات الروسية بإطلاق قنابل فوسفورية على خاركيف، وتدمير البنى التحتية العسكرية والمدنية على السواء.

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت على أراضي الجارة الغربية طوت شهرها الثامن، دون أن تبدو في الأفق أي بوادر لحل قريب، يطمئن الجانبين ويدفعهما إلى طاولة المفاوضات، لاسيما أن الاصطفاف الغربي أيضا بلغ أوجه بين المعسكرين.