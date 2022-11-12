وزير تونسي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة من حكم بن علي

كشف الوزير والمدير الأسبق للديوان الرئاسي في تونس د. أحمد عياض الوِدرني، في مقابلة مع برنامج "الذاكرة السياسية" على "العربية"، تفاصيل الأيام الأخيرة من حكم الرئيس زين العابدين بن علي، قبل أن يغادر البلاد نهائيا إلى السعودية.

وفي اللقاء الأخير مع الوزير التونسي الأول وقتها محمد الغنوشي طلب بن علي تفعيل حال الطوارئ والعمل على تشكيل حكومة جديدة.

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وفي آخر اتصال للرئيس بن علي بمدير الديوان الرئاسي الودرني قال له: أنا ذاهب إلى المطار لأودع عائلتي المتجهة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة وسأتصل بك مساء.

إلى ذلك، فوجئ الودرني بخبر ترك بن علي البلاد مع عائلته، لكنه تبلغ منه لاحقا بواسطة صديق مشترك، أنه لم يُغادر تونس من تلقاء نفسه.

كما يتطرق أحمد عياض الوِدرني في الحلقة إلى الأيام الأولى التي أعقبت خروج بن علي من البلاد، وعن الدعاوى التي أقيمت ضده، والتي لم تصدر فيها أحكام قضائية مبرمة حتى الآن.